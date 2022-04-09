Макрохедж-фонды рекордно наварили на кризисах

Индекс HFRI 500 Macro Index, отслеживающий хедж-фонды, использующие макро-стратегии, вырос в марте на 6,25%, увеличив доходность за I квартал 2022 года до 10,02%. Это его лучший результат, по крайней мере, с 1993 года, когда был создан провайдер таких данных HFRI. Более высоких результатов этот тип фондов до сих пор не показывал ни по итогам месяца, ни за целый квартал.
В семейство HFRI 500 входит 30 индексов, отслеживающих результаты хедж-фондов по стратегиям. Для этого используются данные 500 крупнейших фондов, открытых для новых инвестиций. Индексы равновзвешенные и ребалансируются ежеквартально.
И все это на фоне того, что в этом году многие как частные, так и институциональные инвесторы понесли серьезные потери. За последние месяцы случилось множество потрясений: падения акций и облигаций, санкции, взлет цен на товарных рынках и прочее. Большинство фондовых индексов в минусе с начала года. Общий индекс хедж-фондов HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, правда, вырос по итогам квартала, но всего лишь на 0,85%.
Макрохедж-фонды оказались по-настоящему на высоте. Они показали прибыль, отрицательно коррелированную со снижавшимися акциями в январе и в феврале, а в марте положительная корреляция вернулась – их доход теперь рос и на фоне восстанавливающихся индексов.
Такие хедж-фонды торгуют, как правило, на высоколиквидных рынках и используют большое количество подстратегий, основанных на предугадывании изменения макроэкономических показателей и их влияния на акции, облигации, сырье и прочее. Стратегия Global macro предполагает длинные и короткие позиции на главных мировых рынках капитала и производных финансовых инструментов. Commodity arbitrage – совмещение противоположных позиций по товарам, имеющим искаженные фундаментальные, математические или исторические характеристики.
Лучшие результаты из субиндексов HFRI 500 Macro Index показал HFRI 500 Macro: Commodity Index – 18,1% в марте и 35,74% по итогам квартала. Так что макрохедж-фондам удалось сполна воспользоваться хаосом на товарных рынках, которого порой не выдерживала даже биржевая инфраструктура (например, на LME). Рост потребительских цен и процентных ставок только способствовал прибыли фондов.
«Сочетание двух мощных рыночных тенденций – инфляции с процентными ставками и геополитического риска исторических масштабов – привело к массивным сдвигам на рынках сырьевых товаров, акций и инструментов с фиксированным доходом, а также к беспрецедентной макроэкономической и геополитической неопределенности, когда менеджеры сталкиваются с огромной и изменчивой волатильностью», — цитировало Reuters президента HFR Кеннета Хайнца.
Звучит так, словно никакой случайности здесь не было. Просто управляющие, как выразился некоторое время назад один из исследователей, успешно «используют свой опыт в бухгалтерском учете, оценке, поведенческой экономике и эмпирическом финансировании для выявления возможностей».
Всякий раз хорошие результаты пытаются объяснить высокими умениями. Но вот клиентам хедж-фондов трех популярных видов –акций, развивающихся рынков и событийных стратегий – это мало помогло. Эти фонды, в среднем, показали в первом квартале результат немного лучше, чем S&P 500, но он тоже был отрицательным. HFRI 500 Equity Hedge Index упал на 3,8%, HFRI 500 Emerging Markets Index – на 3,54%, а HFRI 500 Event Driven Index – на 2,25%.
Справедливости ради, нельзя не отметить, что хотя клиенты в душе и надеются на то, что их капитал будет в плюсе каждый день и при любой погоде, ожидать такого в реальности трудно. Цель хедж-фонда – обеспечение долгосрочного прироста стоимости вне зависимости от рыночных условий. И HFRI показывает, что на горизонте 5 лет менеджеры с этим, в целом, пока справляются – все показали положительную доходность. Четыре основных индекса дали от 4,07% до 7,78% годовых, а субиндексы – от 1,97% до 11,84%. Но и большие потрясения на рынках пока вряд ли закончились.