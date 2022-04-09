Минобороны сообщило об успехах спецоперации за прошедшие сутки

Вооруженные силы РФ прошедшей ночью высокоточными ракетами с воздуха уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, а в Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8. Всего оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники», — сообщил Конашенков.

В Минобороны также отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

По словам Конашенкова, накануне оперативно-тактической авиацией ВКС России были поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

