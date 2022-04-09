Москалькова сообщила об освобождении 14 гражданских моряков РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских гражданских моряков, которых удерживали на Украине с 24 февраля.

«Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что экипаж судна ВСУ удерживали в порту Мариуполя с 24 февраля. Выход в море, по ее словам, был заминирован, у моряков отобрали телефоны, ноутбуки и документы, были также проблемы с продовольствием и предметами первой необходимости.

Омбудсмен подчеркнула, что все это время находилась на связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны РФ, МИД РФ и к украинской стороне.

Ранее «Эксперт» писал, что продолжается совместная операция группировки войск Донецкой народной республики и подразделений российских Вооруженных Сил по полному освобождению города Мариуполь. Как отметил представитель Минобороны РФ Конашенков, результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках.

