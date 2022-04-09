Обслуживание дизельных электрогенераторов

Данная процедура является обязательным условием бесперебойного функционирования этого оборудования и выполнения им своей главной функции – снабжения потребителей необходимым объемом электроэнергии – на протяжении всего срока эксплуатации.

Крупные организации, использующие большой парк дизельных электрогенераторов, могут выделить ресурсы на содержание собственных штатных специалистов для обслуживания этого оборудования. Небольшие компании или частные собственники, владеющие одним электрогенератором для резервного снабжения на случай отключения электричества, должны подписывать договоры на обслуживание дизельных генераторов цена с сервисными фирмами или дилерами. Такие специализированные фирмы располагают обученными сотрудниками, расходными материалами и необходимыми запчастями. Рабочий цикл электрогенератора документирован, что упрощает выполнение регламентных работ для специалистов. Собственник электростанции обязан тщательно следить за соблюдением графика техобслуживания, предоставляемого изготовителем электрогенерирующего оборудования.

Своевременное проведение профилактических работ обеспечивает:

высокую надежность эксплуатации электрогенератора;

сведение к минимуму необходимости в ремонтных мероприятиях;

сокращение долгосрочных расходов.

Плановое техобслуживание дизель-генераторных установок включает в себя следующие работы:

изучение показаний индикаторов и проверка состояния панели управления;

замена старых запчастей;

проверка аккумулятора и чистка соединений;

проверка уровня используемых в генераторе технических жидкостей;

проверка автоматического ввода резерва, подогревателей и другого вспомогательного оборудования;

тестирование генератора под нагрузкой;

проверка состояния фильтров.

Самостоятельное проведение техобслуживания или привлечение к нему фирмы, не обладающей необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом, чревато непредсказуемыми последствиями. Базовых навыков обращения с дизельным двигателем здесь будет недостаточно, поскольку обслуживание электрогенератора значительно отличается от обслуживания автомобиля, оснащенного аналогичным силовым агрегатом. Точно так же неприятными последствиями грозит отсутствие своевременного техобслуживания электростанции.