НАТО брякнуло оружием

На саммите были принятырешения долгосрочные и краткосрочные. По словам генсека Альянса, новая стратегия организации (которую озвучат в июне) будет заточена на противодействие России и Китаю. В общем, ничего удивительного в этом нет – для главного акционера Альянса в лице США обе державы являются главными противниками, ради сопротивления которым Штаты хотят мобилизовать Европу. Последняя пассивно встраивается в этот курс, хотя его губительность сейчас должна быть очевидной.

Что же касается краткосрочных решений, то натовцы, как будто, согласились отправлять на Украину тяжелое вооружение. «Сегодня мы послали четкий сигнал о том, что союзники должны и готовы сделать больше для поставки большего количества вооружений Украины», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Насколько можно судить, речь идет, например, о танках.

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Хотя подпитка Киева оружием идет уже давно, в предыдущие недели союзники не горели желанием ее активизировать, в особенности, “утяжеляя” номенклатуру поставок. Как верно отомечал в минуты просветления Йенс Столтенберг, «основной ответственностью НАТО является защита членов организации и предотвращение расширения этого конфликта, эскалации в полномасштабную войну между НАТО и Россией».

Так почему же сейчас западные “партнеры” решили рискнуть? Главной причиной называют очевидную угрозу поражения киевского режима. «Мы ожидаем продолжения российского натиска”, - заявил Йенс Столтенбер, добавив, что настал критически важный этап.

Правда, из этого можно было бы сделать и более здравые выводы. Например те, которые делают Париж (выступающий за диалог с Россией) и Будапешт (отказывающийся втягиваться в украинский конфликт). Французский президент, венгерский премьер и ряд других, менее склонных к публичным высказываниям лидеров понимают, что Европа не может себе позволить выстроить железный занавес, не может позволить долго поддерживать искусственный конфликт с Москвой.

Но и в заявлениях о поставках оружия проскальзывает двусмысленность. «Мы не позволим ничему встать на пути предоставления украинцам того, что им нужно. Мы сейчас проводим анализ не только того, что мы уже поставили, но и относительно того, помогут ли Украине новые оружейные системы», - заявил Энтони Блинкен. Так поставки или анализ?

А список поставщиков тяжелых вооружений оказался, мягко говоря, непрезентабельным. Так, Германия и даже Британия заявили, что не будут посылать Зеленскому танки – потому, что украинцы не умеют ими управлять. По мнению Бориса Джонсона, тяжелую технику должны посылать страны Восточной Европы – ведь у них на вооружении есть старые советские образцы тех же танков и самолетов.

На роль поставщика была, судя по заявлениям чешских политиков и ТВ, выбрана эта страна, поделившаяся с Украиной кое-чем из очень старых танковых аресеналов (при этом министр обороны Чехии в комментариях была весьма уклончива). Да Австралия (не союзник по НАТО, но страна, прочнопопавшя в орбиту США), через полмира отправляет на Украину несколько своих броневиков.

Тем временем в, Москве уже давали понять, что не будут молча взирать на поставки оружия, заявляют об этом политики и вновь. «Прервать эти поставки можно одним способом — наносить удары по эшелонам с вооружениями сразу, как только они попадают на территорию Украины. С этого момента они становятся законной добычей наших вооруженных сил. Потому что техника эта приходит не для обустройства музеев, не чтобы поля на ней пахать. Из нее хотят убивать наших военнослужащих. И мы имеем все права, чтобы уничтожать такие вооружения», - заявил в интервью «Парламентской газете» сенатор Владимир Джабаров.