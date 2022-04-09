Основные виды металлических лестниц

Металлические лестницы на заказ становится все более востребованными, выделяясь легкостью и безопасностью, обеспечиваемой окружающей среде. Стальные лестницы широко используются в различных проектах и сооружениях. Они работают так же, как бетонные или деревянные лестницы, без ограничений по размеру, высоте и пространству. Поскольку изготавливаются на заказ, металлические лестницы могут иметь разную форму, становясь украшением дома или офиса.

Есть несколько моделей и отделок, которые делают его особенным и индивидуальным. Форма ступени — это то, что привлекает наибольшее внимание при проектировании лестницы, так как сталь легко формовать, вы можете получить несколько моделей лестниц, которые можно адаптировать и построить, чтобы занять любое пространство.

Виды металлических лестниц

Прямая металлическая лестница (обычная)

Эта модель чаще всего используется, когда целью является добавление практичности, доступности, скорости и экономичности в строительстве. Это базовая лестница со ступенями из клетчатых листов и металлических профилей, таких как балки и опоры. Поскольку это простая модель, она широко используется в различных средах и идеально подходит для тех, кто не хочет много тратить на эту часть проекта.

Плавающая металлическая лестница

Отличный вариант для тех, кто хочет изучить эстетическую часть конструктивных элементов. Эта модель лестницы состоит из одной опоры, обычно это балка, устанавливаемая на боковой стене, которую после завершения монтажа прячут. Парящая лестница привнесет в ваш проект современность и инновации.

Металлическая лестница «Улитка»

Эта модель лестницы обеспечивает движение и деликатность окружающей среды, основная цель этой модели - экономия места. Его изгибы придают удивительный эффект вашему декору. Несмотря на это, это не самая рекомендуемая модель для помещений, где есть пожилые люди, так как это не самая удобная модель для этой аудитории.

Металлическая лестница «елочка»

Еще один хороший вариант для тех, кто хочет современности и новаторства в проекте. Модель «елочка» — это модель, в которой ступени крепятся к единой центральной опоре, обычно к профилю. Важной заботой при использовании лестниц этого типа является правильное крепление ступеней, чтобы гарантировать удобство и безопасность при использовании.

Прежде чем приступить к изготовлению своей лестницы, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Важно, чтобы ступени были правильно рассчитаны и выровнены, чтобы использование лестницы было удобным. Важно, чтобы подходящее крепление для опор лестницы было спроектировано таким образом, чтобы лестница выполняла хорошую структурную функцию.