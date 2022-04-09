Предприятия ОЭЗ Москвы из секторов медицины, электроники и IT предлагают свои разработки для российского рынка – вице-мэр Ефимов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, больше 90 из них - со статусом резидента. Предприятия выпускают продукцию и технические решения, которые составляют конкуренцию зарубежным аналогам и активно используются в экономике Москвы и регионов. Как отметил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, они обладают мощными компетенциями.

Компании из особой экономической зоны Москвы готовы заместить ряд важных товаров: медизделия, импортные лекарства, электронику и IT-продукцию. Они объединяются для промышленной кооперации и импортозамещения.

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 миллиардов рублей. Предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях. Так, микроэлектронный кластер объединяет более 30 резидентов, а в кластер медицинских технологий и биофармацевтики входят свыше 20 компаний. Здесь производят жизненно важные лекарства, изделия для экстренной медицины, расходные материалы, дезинфекционное оборудование. Фармацевтические компании столичной ОЭЗ внесли значительный вклад в борьбу с пандемией, и сегодня уже могут переориентироваться на продукцию для системной терапии различных заболеваний», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

Среди предприятий ОЭЗ компания «Амедарт», которая заявила о планах запустить в 2022 году производство 20 препаратов из списка жизненно необходимых, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, развивается и IT-сектор.

«Резиденты и компании ОЭЗ создают собственные платформы для видеоконференцсвязи, продукты для защиты информации, ПО и много другое. Только за девять месяцев прошлого года компании, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей», - пояснил глава департамента.

Например, российская компания IVA Technologies из IT-кластера ОЭЗ Москвы готова заменить продукцию зарубежных IT-гигантов и сейчас предлагает бесплатную лицензию на свою платформу для организации видеоконференцсвязи. А резидент ОЭЗ Москвы «С-Терра СиЭсПи» создает на площадке «Алабушево» собственные инновационные продукты для защиты информации. Ее специализация – решения для построения виртуальных частных сетей, обеспечивающие защиту данных при передаче их по каналам связи.

Наращивает и свое присутствие на рынке производитель и интерактивного оборудования NexTouch, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев. «Благодаря соглашению с крупным дистрибьютером его продукция - панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из столичной особой экономической зоны теперь доступны по всей России», - рассказал он.

Что касается других отраслей, то на заводе «ПРОТОН» выпустили собственную модель электросамоката MiR. А контактирующие устройства от резидента столичной ОЭЗ «Тест-Контакт» готовы заменить импортные аналоги при испытаниях электроники - микросхем, модулей, печатных плат.