Рогозин высмеял полет «полностью частного экипажа» к МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, который доставит 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) экипаж, состоящий полностью из частных лиц. По данным компании, в экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена из США, Израиля и Канады. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на это событие в своем Telegram-канале, отметив, что несмотря на громкие заявления «секты Свидетелей Илоновых», командиром в этом экипаже является бывший астронавт NASA.

«А из каких лиц должен состоять экипаж? Из юридических? Или официальных? В составе экипажа присутствует профессиональный астронавт. Так? Так. Но секта Свидетелей Илоновых утверждает, что весь экипаж — ботаны-туристы. Ну смешно же», — написал Рогозин.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18:17 мск 8 апреля. В экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады: Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. В качестве командира в экипаже участвует бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Портал Space News ранее сообщил, что бинесены заплатили по $55 млн за возможность побывать на МКС. Ожидается, что после стыковки корабля с МКС, намеченной на 07:45 субботы (14:45 мск), экипаж восемь суток пробудет на борту космической станции.

Ранее «Эксперт» писал, что Дмитрию Рогозину не понравился ответ Запада по сотрудничеству в рамках МКС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим совместным проектам возможно лишь в случае «полной и безоговорочной отмены незаконных санкций». Рогозин пообещал в ближайшее время подготовить и донести до руководства РФ предложения Роскосмоса «по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии».

