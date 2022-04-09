Силуанов призвал ускорить создание аналога SWIFT между странами БРИКС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в первой встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), которая проходила под председательством Китая. Российский министр заявил о необходимости ускорить создание собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства, сообщили в пресс-службе Минфина.

«Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США. Это подталкивает нас к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что нынешний кризис – рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом. Финансовые представители стран БРИКС «подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации», уточнили в пресс-службе Минфина.

Ранее «Эксперт» писал, что главный индийский банк Bank of India проводит консультации с Центральным банком России о замене в расчетах в двусторонней торговле долларов на рупии и рубли. Это позволит обойти антироссийские санкции США и других западных стран. Сейчас из-за отключения ряда российских банков от SWIFT индийские экспортеры ждут платежи из России приблизительно на полмиллиарда долларов.