Сквозная аналитика: настройка, примеры и инструменты

Этот отчет позволяет получить ответ на вопрос, в каких направлениях использовать маркетинговый бюджет для увеличения объема продаж. Как правило, сквозную аналитику внедряют в онлайн-торговле. Если она сочетается с офлайн-посещениями, то внедрение сквозной аналитики требует значительно больших усилий.

Источник продаж анализируется посредством отслеживания всего пути посетителя сайта от просмотра рекламного баннера до совершения первой или последующей покупки. Сложность внедрения этого инструмента напрямую зависит от количества каналов и точек контакта с клиентом.

К примеру, маркетолог начал рекламные кампании в Google Ads, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Директ. После этого идет поток заявок, но понять, какой из данных каналов принес бизнесу наибольшую прибыль, невозможно. Настройка сквозной аналитики обеспечивает возможность решения множества маркетинговых задач, в том числе:

Оценить эффективность маркетинговых каналов.

Произвести перераспределение рекламного бюджета в целях уменьшения стоимости привлечения покупателя и увеличения количества продаж.

Составить представление о полном цикле продажи, начиная с поискового запроса и заканчивая суммой чека.

Сократить затраты времени на принятие решений по масштабированию рекламных кампаний, управлению затратами, выбору каналов продвижения.

Внедрение системы сквозной аналитики может осуществляться с применением нескольких стратегий, которые выбираются в соответствии с располагаемыми ресурсами, автоматизацией процессов, сложностью стадий сделки. Простейший вариант использования сквозной аналитики заключается в выгрузке в единую Excel или Google Таблицу цифровой информации о рекламных кампаниях и продажах. Это делается следующим образом:

Сбор отчета о затратах в формате Excel по рекламным системам за определенный временной промежуток.

Выгрузка сведений о продажах за тот же временной отрезок из CRM либо подготовка таблицы Excel с данными о продажах.

Сравнение сведений о каждом посетителе с информацией CRM. Здесь потребуется знание сводных таблиц и формул.

Описанный способ не является автоматическим: он предполагает ручное обновление информации. Для внедрения системы сквозной аналитики, работающей в автоматическом режиме, понадобится специальный платный софт, например, Roistat или Owox.