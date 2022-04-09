Специфика и особенности ремонта частотных преобразователей

Ввиду важности данного оборудования его работоспособность в случае поломки должна быть восстановлена в кратчайшие сроки для недопущения производственных простоев. Один из вариантов решения этой проблемы состоит в компонентном ремонте частотных преобразователей, на который в среднем уходит от пяти до пятнадцати дней. Успешность ремонтных работ в значительной мере зависит от грамотной комплексной диагностики.

При наличии тестовых стендов, специализированного оборудования и высококвалифицированных инженеров около 90% электронных блоков могут быть восстановлены для последующего использования. Практика свидетельствует о том, что после компонентного ремонта оборудования, возраст которого составляет от пяти до десяти лет, оно может служить еще в течение длительного времени. Стоимость ремонтных работ зависит от категории сложности оборудования и особенностей выявленной неисправности. В число обязательных работ при проведении компонентного ремонта входят:

анализ кодов неполадок;

проверка характеристик электронных элементов;

анализ дефектов;

чистка плат от загрязнений и пыли;

тестирование и протяжка электрических соединений силовых компонентов;

проверка состояния, в котором находится изоляция отдельных узлов;

замена сломанных деталей, включая элементы с истекшим сроком эксплуатации;

тестирование с использованием специальных стендов.

Использование услуг специализированной компании при осуществлении ремонта частотных преобразователей обеспечивает возможность восстановить работоспособность даже такого оборудования, которое считается неремонтопригодным при использовании стандартного метода (посредством замены отдельных узлов и плат). Применение такого подхода позволяет предприятию значительно снизить расходы, которые оно несет в случае замены сломанного оборудования на новое. По статистике, величина экономии при компонентном ремонте может достигать 70% по сравнению с приобретением нового оборудования. Помимо сокращения простоев это решение позволяет направить высвободившиеся денежные ресурсы на развитие производства.