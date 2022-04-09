Ученые будут согласовывать темы исследований с главами регионов

Темы научных исследований перед отправкой на экспертизу в РАН будут согласовывать губернаторы с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в РАН», — заявил Фальков.

Он пояснил, что такое решение было принято после того, как президент РФ поручил активнее вовлекать регионы в реализацию научно-технической политики. В рамках пилотного проекта научные организации и университеты, подведомственные Минобрнауки РФ и являющиеся участниками научно-образовательных центров мирового уровня, будут планировать новые тематики фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Ранее «Эксперт» писал, что при выполнении федеральных проектов и программ, а также госзаданий на научные исследования правительство РФ намерено отказаться от требования по наличию у ученых публикаций в зарубежных изданиях. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству науки и высшего образования РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. В действующей методике, с помощью которой Минобрнауки оценивает, в каком объеме научные организации выполняют госзадание, боее высокую оценку получают те исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях.

