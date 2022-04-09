Украинскому балету запретили танцевать под русскую музыку

Несколько театров в Италии были вынуждены заменить в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли. Последним об отмене этого балета объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти на сцене 25 апреля в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Fanpage.

Так, театр в Лониго принял решение заменить «Лебединое озеро» на «Жизель», а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо знаменитого балета Чайковского пройдет «Украинский гран-гала».

«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура — наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять. Однако, чтобы не принуждать украинских танцовщиков нарушать распоряжения их министерства культуры, мы приняли предложение о смене программы, поэтому 9 апреля на сцене театра вместо "Лебединого озера" Украинский классический балет представит партии из разных балетов», — пояснили в дирекции театра в Ферраре.

Директор европейского турне труппы Украинского классического балета Наталия Иорданова тоже выразила сожаление в связи с запретом на исполнение произведений российских авторов, признав, что создавшаяся ситуация очень тяжелая и болезненная.

«Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии "Лебединое озеро" Чайковского», — цитирует ее портал Trieste Prima.

Ранее «Эксперт» писал, что оркестры Великобритании отказались бойкотировать русскую классику. В частности, ассоциация британских оркестров (АБО) выпустила заявление, что ее члены, среди которых Английская национальная опера и Королевский театр «Ковент-Гарден», отвергнут любой «всеобщий бойкот» произведений русских композиторов, так как они теперь принадлежат миру.

Это заявление прозвучало на фоне того, как Совет по делам искусств Англии призвал культурные организации разорвать связи с «российскими или белорусскими организациями, спонсируемыми государством и/или финансируемыми государством».

