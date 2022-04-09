В Москве началась студенческая неделя «МОСПРОМ STUDWEEK»

В столице с 9 по 15 апреля пройдет студенческая неделя. Ее участники посетят заводы и фабрики, встретятся с известными бизнес-спикерами и получат возможность трудоустройства на московские предприятия.

«В рамках промышленной студенческой недели состоится день карьеры, на который уже записались более 600 человек. Предложить рабочее место или стажировку готовы 25 предприятий города, специализирующихся на производстве космических систем, микроэлектроники, кондитерских изделий, кабельной продукции и многие другие. На сайте проекта размещено более 140 вакансий», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Уже ставший традиционным день карьеры состоится 15 апреля. В этот раз в нем примут участие не только студенты. Получить предложение о трудоустройстве или стажировке по итогам быстрых собеседований смогут все желающие, вне зависимости от возраста. Для этого необходимо заполнить анкету-резюме на сайте мероприятия.

Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, направленных на развитие креативного мышления и освоение ораторского искусства. Участники пообщаются с обладателем золотого Каннского льва, генеральным директором Федерации креативных индустрий Игорем Намаконовым, автором самого крупного обучающего курса по развитию речи, телеведущей, актрисой Седой Каспаровой.

Кроме этого, в программе мероприятия состоится розыгрыш персональных консультаций с HR-экспертами и появится возможность сделать профессиональные фотоснимки на резюме.

В первый день студенческой недели «МОСПРОМ STUDWEEK» свыше 100 студентов технических вузов столицы поборются за победу в промышленном хакатоне. Он предполагает командное соревнование по решению производственных задач от промпредприятий столицы. Среди кейсов – разработка системы кондиционирования воздуха для вертолета, создание маршевой двигательной установки для космического аппарата, а также написание бизнес-плана по автоматизации промышленных процессов. Победителей состязания пригласят на работу или стажировку в ведущие предприятия города.

С 11 по 14 апреля почти в 20 столичных предприятиях пройдут ознакомительные экскурсии по производственным цехам. Среди них – кондитерский концерн «Бабаевский», Щербинский лифтостроительный завод, агрокомбинат «Московский», «Фабрики вентиляции Галвент» и многие другие.