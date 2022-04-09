В Новосибирске создадут электровелосипед нового поколения

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работают над созданием энергоэффективного регулятора постоянного напряжения с переключаемыми конденсаторами для легкого наземного электротранспорта. Этот проект стал одним из победителей программы Фонда содействия инновациям «Умник», команде разработчиков выделят 500 тыс. рублей для изготовления опытного образца, сообщается на сайте вуза.

«На велосипед устанавливается тяговый электрический двигатель, например, мотор-колесо, аккумуляторная батарея и регулятор постоянного напряжения. Регулятор включается между аккумуляторной батареей и электрическим двигателем и предназначен для плавного разгона, переключения скоростей, торможения, защиты двигателя от перегрузок. Пользователь может сам выбирать способ движения велосипеда: механически крутить педали или подключить электропривод. Отдельного внимания заслуживает возможность рекуперативного торможения. Это означает, что при торможении электрическая энергия, вырабатываемая двигателем, возвращается в аккумулятор», — рассказал руководитель проекта, аспирант кафедры теоретических основ радиотехники факультета радиотехники и электроники НГТУ Николай Нурлатов.

Он подчеркнул, что проект направлен на импортозамещение, все материалы и комплектующие — российского производства. Сейчас разработчики проводят имитационное моделирование, сравнительный анализ энергетических характеристик, показателей массы и габаритов, есть уже макетные образцы регулятора. Опытный образец электровелосипеда для демонстрации должен быть готов к концу 2023 года.

Ранее «Эксперт» писал, что на столичном предприятии «Совэлмаш» создали улучшенный двигатель для бытовых приборов и инструментов. Он сможет заменить зарубежные разработки. В новейшем встраиваемом электродвигателе применяется технология, совмещающая сразу несколько видов проволочной обмотки. Это способствует более быстрому поступлению тока. Такой двигатель потребляет электроэнергии на 40% меньше, а работает в 1,5-2 раза тише аналогов. Он подходит для ручного электроинструмента и бытовой техники, такой как пылесосы, мясорубки, кофемолки, кухонные комбайны, холодильники и посудомоечные машины.

