В ОЭЗ Москвы произвели новейший двигатель для бытовых устройств

На столичном предприятии «Совэлмаш» создали улучшенный двигатель для бытовых приборов и инструментов. Он сможет заменить зарубежные разработки. Производственные мощности предприятия расположены на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«В ОЭЗ «Технополис “Москва”» реализуется ряд проектов в сфере электротехники, энергетики и машиностроения. Новая разработка адресована непосредственно потребительскому рынку. Инженеры московского предприятия разработали решение, которое позволит установить в бытовые приборы и инструменты улучшенный двигатель. Его внедрение обеспечит высокую энергоэффективность. Кроме того, новые приборы смогут стать удачными аналогами зарубежных. В целом линейку асинхронных электродвигателей резидент будет развивать на площадке «Алабушево», где в настоящее время строит проектно-конструкторское бюро», – отметил Овчинский.

В новейшем встраиваемом электродвигателе применяется технология, совмещающая сразу несколько видов проволочной обмотки - «Славянка». Это способствует более быстрому поступлению тока. Технология запатентована резидентом технополиса.

Такой двигатель потребляет электроэнергии на 40% меньше, а работает в 1,5-2 раза тише аналогов. Он подходит для ручного электроинструмента и бытовой техники, такой как пылесосы, мясорубки, кофемолки, кухонные комбайны, холодильники и посудомоечные машины.

По заявлению самих разработчиков, встраиваемый асинхронный электродвигатель со «Славянкой» имеет ряд преимуществ перед традиционно применяемыми в такой технике электродвигателями. Он обладает большей надежностью и удельной мощностью, лучшими энергетическими характеристиками, создает меньше электромагнитных помех, вибрации и шума и соответствует высшим классам энергоэффективности.

По словам главы ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, строительство проектно-конструкторского технологического бюро «Совэлмаш» продвигается успешно, в настоящее время выполняются фасадные работы, идет обустройство внутренних пространств.

«Объект займет 12 тысяч квадратных метров и будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок. Предприятие на ближайшие два-три года обеспечено работой: сегодня располагает всем необходимым для начала выполнения заказов и готово к реализации намеченных планов. С запуском, который ожидается в 2023 году, на площадке появится 80 новых высококвалифицированных рабочих мест», – отметил Дегтев.