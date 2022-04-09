Врач дал советы, как быть в хорошей форме в любом возрасте

Многие люди страдают ожирением из-за дефицита белковых продуктов. Достаточное количество этого вещества необходимо для наращивания мышц, роста и правильной работы всего организма, в противном случае нехватка белка будет компенсироваться жирами и углеводами. Об этом сообщается в Telegram-канале Medical Alliance, публикующем записи старейшего практикующего врача Японии и мира Сигэаки Хинохара. В посте приводятся еще несколько его советов, которые помогут оставаться в хорошей форме в любом возрасте.

«Стойте на одной ноге. Исследования показывают, что это помогает жить дольше. В разном возрасте норма при этом разная: до 40 лет — 45 секунд с открытыми и 15 секунд с закрытыми глазами, от 40 до 49 лет — 42 секунды и 13 секунд соответственно, от 50 до 59 лет — 41 секунда и 8 секунд соответственно, от 60 до 69 лет — 32 секунды и 4 секунды соответственно, от 70 до 79 лет — 22 секунды и 3 секунды соответственно», — говорится во втором совете.

Кроме того, полезно практиковать глубокое дыхание, чтобы успокоиться, снять стресс, избавиться от боли, снизить давление и уменьшить пульс. Хорошо помогает техника «4-2-4». Нужно вдохнуть на четыре счета, затем задержать дыхание на два счета и выдохнуть, считая до четырех.

Еще один полезный совет — принимать холодный душ. В 2016 году в PLOS One было опубликовано исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. человек. Из них те, кто принимал каждое утро в течение месяца холодный душ, на 30% реже болели гриппом.

«Придерживайтесь средиземноморской диеты. Продукты, входящие в такой рацион, помогают расти "хорошим" бактериям в кишечнике. Такие бактерии, в свою очередь, помогают уменьшить воспаление в организме. Исследование показало, что после употребления подобных продуктов (уже спустя месяц) люди чувствовали себя менее напряженными, у них улучшилось настроение», — говорится в следующем совете.

Рекомендуется также есть побольше свеклы и чеснока, чтобы снизить артериальное давление. Здесь приводится в пример исследование, в начале которого среднее давление у испытуемых было в районе 133,6 мм рт. ст., а после того как они стали есть свеклу, оно снизилось до 128,7 мм рт. ст., а при добавлении к ежедневному рациону двух зубчиков чеснока давление нормализовалось до 119,3 мм рт. ст. Это помогает уменьшить вероятность сердечного приступа и инсульта примерно на 10%, подчеркивается в публикации.

Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона также употребление кофе. Это было доказано в результате двух сотен исследований, обзор которых опубликован в издании British Medical Journal.

Ранее «Эксперт» писал, что недостаток даже небольшого количества воды в организме влияет на самочувствие: кровь течет медленнее, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние. Понять, что потребляемой воды недостаточно, довольно просто. Первый сигнал — постоянные головные боли, второй сигнал — мышечные судороги, третий — слишком сухая кожа.

