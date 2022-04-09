Выбор типа остекления балкона: главные критерии

При выборе варианта остекления балкона надо учитывать плюсы и минусы, присущие каждому способу.

Теплое остекление

При использовании теплого остекления на балкон устанавливаются оконные ПВХ-блоки с распашными створками https://okna-everest.ru/osteklenie-balkonov/plastikovym-profilem. Они обеспечивают более эффективную тепло- и шумоизоляцию, чем алюминиевое остекление. Благодаря этому балкон можно присоединить к комнате или использовать его в качестве дополнительного жилого помещения. К другим достоинствам

теплого остекления относятся следующие особенности:

Возможность ламинирования пластикового профиля, включая создание имитации деревянных окон.

Возможность нанесения на стекло специального напыления для снижения интенсивности солнечного света.

Обширный выбор фурнитуры.

Недостаток теплого остекления с применением пластмассовых профилей состоит в необходимости дополнительного места на балконе для открывания створок. К тому же теплое остекление обходится дороже холодного.

Холодное остекление

При использовании холодного остекления балкона на него устанавливается изготовленный из алюминия профиль, в который вставляется одинарное стекло. Открывание и закрывание створок производится посредством их смещения вправо и влево по направляющим. Поскольку раздвижным створкам не требуется дополнительное место, они отлично подходят для маленьких балконов. Другие преимущества этого способа остекления таковы:

Доступная стоимость. Экономия достигается благодаря невысоким требованиям по теплоизоляционным характеристикам, предъявляемым к алюминиевым конструкциям.

Возможность монтажа практически в любом здании, включая старые дома с ветхими балконами.

Жесткость алюминиевого профиля. Она обеспечивает эффективную защиту от проникновения злоумышленников в квартиру с улицы через балкон.

Основной недостаток холодного остекления заключается в отсутствии защиты от холода. В зимнее время на балконе стоит почти такая же температура, что и на улице.

Применение раздвижных ПВХ-конструкций

Наряду с ПВХ-окнами, оснащенными распашными створками, существуют также пластиковые оконные конструкции с раздвижными створками. Они открываются путем перемещения в сторону, а потому позволяют экономить пространство на балконе. Такие конструкции представляют собой нечто среднее между двумя вышеописанными вариантами как по стоимости, так и по степени комфортности. Они позволяют выполнять остекление балкона с применением как одинарного стекла, так и однокамерного стеклопакета. Такой способ обеспечивает хорошую защиту от доносящегося с улицы шума, атмосферных осадков и ветра, но уступает теплому остеклению по уровню теплоизоляции.