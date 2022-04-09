Захарова объявила, что YouTube «подписал себе приговор»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что видеохостинг YouTube подписал себе приговор, призвав россиян побыстрее переносить контент на российские платформы. Что послужило причиной такого комментария, Захарова не объяснила. Однако утром в субботу стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», у которого было 145 тыс. подписчиков.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила Захарова.

Утром на сайте Госдумы появилось сообщение о блокировке YouTube-канала «Дума ТВ». На этом канале выкладывались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. У канала было 145 тыс. подписчиков, видео, размещенные там, суммарно набрали более 100 млн просмотров, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел блокировку «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном», подчеркнув, что власти США заставляют американские IT-компании, владеющие соцсетями, вести информационную войну против России. В своем Telegram-канале Володин написал, что США таким образом «хотят получить монополию на продвижение информации», но Россия не может этого допустить.

Позже стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Google LLC, владеющей YouTube, восстановить доступ к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину блокировки.

Ранее «Эксперт» писал, что еще в апреле прошлого года ФАС возбудила дело в отношении Google LLC из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

