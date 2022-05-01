«Газпром» отчитался о существенных изменениях в экспорте

За четыре месяца текущего года «Газпром», по предварительным данным, добыл 175,4 млрд кубометров газа, что на 2,5% (на 4,5 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Поставки на внутренний рынок снизились на 3,7%, экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 26,9%, при этом объемы газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 60%, сообщается на сайте «Газпрома».

«В январе-апреле 2022 года экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м – на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», — говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что по данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 6,9 млрд кубометров. В «Газпроме» подчеркнули, что восполнение запасов газа в ПХГ Европы – очень серьезный вызов, поскольку объемы закачки имеют суточные лимиты из-за ограничений технологических возможностей хранилищ, кроме того, «общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке». Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Евросоюзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд кубометров газа, указали в «Газпроме».

Ранее «Эксперт» писал, что «Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля. Причиной этих действий указывается отказ Польши и Болгарии оплачивать газовые поставки из России в рублях. Российская компания особо обозначила механизм противодействия в случае несанкционированного отбора газа указанными странами из транзитных объемов. «Газпром» указал, что в случае подобных шагов Польши и Болгарии поставки для транзита будут сокращены на объем несанкционированного отбора топлива.