Минобороны сообщило об эвакуации людей из домов у «Азовстали»

По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу «Азовсталь» территорий, все они были «направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами ДНР и РФ», сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Позже в Минобороны РФ заявили об эвакуации 46 мирных жителей из близлежащих к «Азовстали» жилых домов.

«30 апреля с территории "Азовстали" были эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным Штаба территориальной обороны ДНР среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», — говорится в сообщении штаба ДНР.

По данным Минобороны, 30 апреля в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора из близлежащих к территории металлургического комбината жилых домов вышли две группы гражданских лиц.

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное. Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», — заявили в Минобороны.

Накануне ТАСС сообщал о выходе с территории мариупольского завода 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.

Ранее «Эксперт» писал, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили город Мариуполь. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 21 апреля. По его словам, остатки националистических формирований укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». На момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек. Шойгу заявил, что российским войскам нужно три-четыре дня, чтобы завершить все работы по «Азовстали». Путин отменил штурм завода, назвав его нецелесообразным.

