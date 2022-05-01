Названы пять съедобных сорняков, спасающих от многих болезней

Пропалывая грядки, не стоит спешить выбрасывать все сорняки, «бесполезная» зелень может стать полезной основой для салата, супа, заправки и соуса для мясных блюд. Портал «Доктор Питер» перечислил пять самых богатых на витамины и микроэлементы сорняков, которые появляются на огороде самыми первыми, еще до укропа и петрушки.

«Свежие листочки одуванчика — это полноценная замена еще не проросшей огородной зелени. Они богаты витамином С, бета-каротином, витаминами группы В, микроэлементами (железо, фосфор, кальций)», — говорится в публикации.

Листья перед использованием лучше оставить на 30-40 минут в соленой воде, чтобы они не горчили. Из них можно сделать салат, можно также отварить и использовать, как шпинат. Фитотерапевты рекомендуют их есть при подагре, ревматизме, болезнях печени и ЖКТ. Есть можно и цветы одуванчика, но особую ценность имеют корни, настой из них обладает потогонным, тонизирующим и кровоочистительным свойствами. Они также входят в состав сборов для похудения и полезны при диабете, так как снижают сахар в крови. Корни заготавливают либо перед цветением — весной, либо осенью, когда растения уже увядают. Обжаренные и размолотые сухие корешки могут заменить кофе, как цикорий.

Первоцвет, или примула — мочегонное, слабительное, отхаркивающее, спазмолитическое и витаминное средство, чемпион среди лесных цветов и трав по содержанию витамина С и каротина. Настой цветков можно пить при простуде, ангине, головной боли, неврозах и бессоннице.

Пастушья сумка по содержанию витамина С превосходит петрушку. Во многих странах ее листья тушат и жарят с мясом, добавляют в супы и соусы, крошат в салаты. В медицине эту траву используют в качестве кровоостанавливающего средства.

Сныть — сорняк, который очень не любят садоводы. Меж тем она выводит соли из организма, улучшает работу суставов, позвоночника, помогает при остеохондрозе, мочекаменной болезни и способствует снижению веса. Ее полезно добавлять в салаты весной и летом.

О лечебных свойствах крапивы наслышаны многие. Но ее отваром хорошо не только мыть голову, крапива в большом количестве содержит железо и инулины — вещества, укрепляющие стенки сосудов, а значит улучшает качество крови и повышает уровень гемоглобина. Однако слишком часто есть ее нельзя, так как крапива усиливает свертываемость крови, что в пожилом возрасте особенно опасно. Свежую крапиву рекомендуют использовать в пищу до цветения, а сушить ее следует позже. Ее можно добавлять в салаты, щи, пюре, соусы и пирожки, лучше вместе со щавелем и любой огородной зеленью, поскольку вкус у нее пресный. Для салатов промытым листьям крапивы лучше всего устроить паровую баню на несколько минут, чтобы сохранить витамины.

Ранее «Эксперт» писал, что чернослив, финики и курага являются прекрасными заменителями лекарственных препаратов, потому что обладают множеством полезных свойств для организма человека. При этом они являются натуральными, а значит абсолютно безвредными, и по цене часто более доступными, чем лекарства.

