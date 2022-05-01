Океанолог оценил опасность для туристов дрейфующих мин в Черном море

По данным ФСБ, ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 устаревших типов якорных мин. Из-за обрывов тросов некоторые из них начали дрейфовать в открытом море. Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников считает, что туристам, планирующим отдых в Крыму и Краснодарском крае, не стоит их опасаться. В интервью «Известиям» он заявил, что вероятность того, что мину прибьет к российскому побережью очень мала.

«Основные течения в Черном море идут против часовой стрелки. Это происходит вследствие вращения земли, круговоротов воды за счет гравитационных сил, особенностей расположения моря и очертаний его берегов. Мимо Керчи, Феодосии, Гурзуфа, Фороса, Севастопольской бухты и мыса Тарханкут поток направляется на запад, в сторону Одессы. При движении по течению снаряды пройдут вдоль северо-западного и западного побережья Черного моря», — рассказал Сапожников.

Океанолог полагает, что большая часть мин проплывет мимо Молдавии, Румынии, Болгарии, Турции и, скорее всего, их вынесет через Босфор. Он также указал на «маленький круговорот у берегов Грузии», который идет по часовой стрелке. Если мины туда доплывут, то будут крутиться в этой области. В Краснодарский край и Крым мину может вынести только в случае, если она совершит круг. По подсчетам Сапожникова, на это может уйти семь-восемь месяцев. Но даже при очень сильном ветре доплыть до южного побережья Крыма у мин очень мало шансов, — «как только ветер заканчивается, течение берет свое».

Ранее «Эксперт» писал, что власти Турции 26 марта ввели запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор. Ранее турецкие рыбаки заметили в районе Босфора мину старого образца. Движение судов через пролив было приостановлено на некоторое время, чтобы ее обезвредить.

19 марта ФСБ сообщила о возможном дрейфе мин ВСУ в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. По данным службы, после начала российской спецоперации ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 устаревших типов якорных мин, произведенных в первой половине XX века.

