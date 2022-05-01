Особенности покупки автомобиля: что стоит знать

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Оценка стоимости машины

Перед покупкой авто обязательно нужно посмотреть есть ли в автомобиле неучтённые детали и некомплект. Некачественные запчасти говорят о проблемах с обслуживанием, но необязательно о криминале. При проверке подвески или рулевого управления надо обратить внимание на гидроусилитель рулевых тяг или поддон картера. Зачастую поцарапанный металлический ролик поддона картера утечка масла из сальников. Чаще всего, поддон и картер ходят 50-60 000 км.

В автомобиле по возможности не должно быть посторонних запахов масел или жидкостей, изменений цвета. Если есть запах масла или жидкости, то это повод задуматься. Обычно в сервисе вам сообщат о нарушениях герметичности, если из мотора чувствуется запах. На всякий случай, можно проверить перед покупкой, не было ли на машине заменено колесо. Диски и резину не обязательно должны быть одинакового размера, но визуально можно определить подделку или низкокачественный товар.

Механические потери ТС, ДТП, аварии, некачественные материалы кузова, неисправности тормозной системы, износ деталей подвески и рулевого управления, дефекты лакокрасочного покрытия кузова, сколы и царапины все это может стать причиной отказа от автомобиля . Все эти проблемы необходимо устранять.

Пробег авто

Автослесари не советуют покупать подержанные автомобили после 30 000 км пробега. Это связано с тем, что это не гарантирует качества, и может быть только визуально, ведь автомобиль проходит огромное количество ремонтов и замен. Многие согласятся, что новая машина быстрее окупается и меньше проблем в первое время. Так же не лишним будет посмотреть автомобиль в автосервисе или попросить друга, который был в салоне и видел машину.

Проверка авто

Сравните серийный номер на автомобиле с номерами, которые наклеены на боковине автомобиля.

Если эти номера соответствуют номеру кузова, то в такой автомобиль не следует вкладывать денежные средства. Если же номер кузова отличается от номерного знака, то это повод насторожиться, так как автомобиль имеет повышенную вероятность к угону. В случае, если номера кузова совпадают, то купив такой автомобиль, вы можете быть уверены в качественном функционировании автомобиля. А если вы начали сомневаться, то лучше отказаться от сделки.