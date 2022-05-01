Пермские ученые справились с «ахиллесовой пятой» производственных машин

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали метод, позволяющий удаленно оценивать состояние техники и находить ее «слабые места». Алгоритм распознавания удаленных узлов и их индивидуальная диагностика значительно повышают достоверность операций. Результаты их исследования опубликованы в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, сообщает пресс-служба вуза.

«Современные технологические машины многофункциональны и включают несколько рабочих органов. В состав большинства из них входит гидросистема и именно из-за сбоев в ней происходят 50% поломок техники. В 80% случаев основной причиной становится загрязнение рабочей жидкости. Источниками могут стать повышенный износ элементов гидросистемы, внешняя среда, недобросовестное отношение к обслуживанию и ремонту техники», — рассказал профессор кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ, доктор технических наук Константин Пугин.

Базы обслуживания технических машин находятся как правило далеко от места их эксплуатации, поэтому исследователи из Пермского Политеха разработали метод удаленной диагностики работы машин, чтобы прогнозировать их состояние и ресурс. Ученые предложили усовершенствовать конструкцию машин на этапе проектирования, изменив положение распределителей, а те, что уже используются, — оснастить дополнительными элементами для очистки рабочей жидкости или ее циркуляции.

Полноценную циркуляцию рабочей жидкости в удаленных узлах они предложили обеспечить за счет дополнительных линий трубопровода и обратных клапанов, разделив линии подачи и слива. Алгоритмы распознавания удаленных узлов и их индивидуальная диагностика позволят повысить достоверность операций, отметил Пугин.

Он пояснил, что существующие методы диагностики недостаточно эффективны, так как основаны на представлениях о полной циркуляции рабочей жидкости по всей гидросистеме и не дают информации о процессах, которые происходят в удаленных узлах машин. Новый метод позволит учесть эти данные и более эффективно оценить ресурс техники. Наиболее востребованной разработка пермских ученых может стать для горнодобывающей отрасли, так как там используются машины с телескопическим станком. Благодаря новому методу диагностики специалисты смогут заранее отслеживать критический износ оборудования, что актуально и при эксплуатации машин и узлов гидросистем иностранного производства.

Ранее «Эксперт» писал, что пермские ученые создали технологию строительства на неустойчивых грунтах. В дальнейшем ее планируют адаптировать для применения в условиях вечной мерзлоты. Сейчас в строительстве применяется классический шаг упрочнения с установкой кольцевых жестких элементов. Преимущество предлагаемой пермскими учеными армированной песчаной фундаментной подушки состоит в том, что она обеспечивает высокую несущую способность основания за счет применения переменного шага упрочнения при облегченной конструкции и низкой стоимости.