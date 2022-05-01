В Краснодарском крае объявили об открытии туристического сезона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об открытии туристического сезона. Регион планирует принять на майские праздники около 600 тыс. отдыхающих, а за весь летний сезон ожидает порядка 17 млн гостей. С 1 мая в крае перестают действовать режим повышенной готовности и все антиковидные ограничения, которые ввели еще 15 марта 2020 года, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Только за 10 дней майских праздников ожидаем около 600 тысяч отдыхающих. А за весь летний сезон планируем принять порядка 17 млн человек. Несмотря на режим ограничения полетов на юге страны, отрасль работает в полную силу», — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, в регионе уже подготовлено 10,7 тысяч объектов размещения на 580 тыс. мест, к лету планируется ввести еще 14 новых объектов на 1670 мест. Детские здравницы и лагеря планируют принять 340 тыс. детей. В летний сезон будут работать 537 благоустроенных пляжей Азово-Черноморского побережья.

Кроме того, по словам главы региона, в этом году внедряется «обновленный стандарт формата "все включено" и "ультра все включено"». Кондратьев сообщил, что за последние четыре года количество таких отелей увеличилось вчетверо и на сегодняшний день их в крае насчитывается 80: в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах. Губернатор также сообщил об обновлении пеших туристических маршрутов и посоветовал искать информацию о них на специальном сайте – горыблизко.рф.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне в силу текущей политэкономической ситуации все больше склоняются к туристическим поездкам по родной стране. Накануне майских праздников спрос на подобные туры заметно вырос. Одним из важных факторов при выборе региона стали его гастрономические достопримечательности.

