В Польше сообщили о начале учений с участием 18 тысяч солдат НАТО

В Польше с 1 мая стартовали военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнеров. В маневрах, которые пройдут на территории Польши и еще восьми стран, примут участие 18 тыс. военнослужащих из более чем 20 государств, сообщила пресс-служба польского Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что учения не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.

«В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши», — сообщили в Минобороны Польши.

Главной целью учений названо повышение готовности и улучшение взаимодействия между союзниками и партнерами НАТО и США. Планирование маневров началось еще в 2021 году.

Уточняется, что в учениях на территории Польши примут участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Польские же солдаты примут участие в учениях на территории Литвы и Латвии вместе с солдатами из Чехии, Германии и Нидерландов. В рамках учений будут реализованы, в частности, эпизоды тактического перемещения на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.

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