В России в рамках эксперимента предоставили доступ к открытому ПО

Минцифры РФ с 1 мая проведет эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения (ПО), принадлежащего России. Программное обеспечение с открытым исходным кодом будет доступно для просмотра, изучения и изменения. Участниками двухлетнего эксперимента станут Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения», — говорится в документе.

Целью этого эксперимента является создание в стране условий для публикации отрытого отечественного ПО для его свободного использования, модификации и распространения. В рамках эксперимента предполагается создать национальный репозиторий, предназначенный для свободной публикации и сопровождения хранилищ исходных текстов ПО и дополнительных данных, используемых при управлении процессами создания, изменения и хранения ПО физическими и юридическими лицами без ограничений.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным международной аналитической компании IDC, российский рынок программного обеспечения сейчас составляет порядка 3,5 млрд долларов (для сравнения: мировой рынок ПО в прошлом году превысил 600 млрд долларов). И за последние четыре года он увеличился более чем на 50%. При этом в среднем иностранный софт продолжает занимать абсолютное доминирующее положение: по некоторым подсчетам, доля отечественного ПО на российском рынке не превышает 10%. В некоторых секторах корпоративного ПО ситуация не столь критическая: например, в сегменте систем управления предприятием (ERP) российские решения сейчас занимают более 40%, в государственных учреждениях и компаниях — более 30%.

