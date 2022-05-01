В сибирской тайге снимут экстремальное реалити-шоу

Более 400 заявок от жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры получили организаторы реалити-шоу «Тайга. Территория выживания». Для съемок в экстремальных условиях отберут только 20 человек, победитель получит 100 тыс. рублей от губернатора региона. Об этом рассказал автор проекта Александр Иванов в эфире телеканала «Югра».

«Проект уникален тем, что сочетает в себе элементы экстремального шоу и этнографической документалистики. Проходя испытания, участники узнают истории и легенды, традиции и обычаи коренных жителей Югры. В выпусках реалити зрителям эти истории будут рассказаны в художественной форме с профессиональной озвучкой и применением современных графических средств», — говорится на сайте проекта.

По словам Иванова, съемки будут проходить в Кондинском районе. Двадцать финалистов разделят на две команды. В течение пяти августовских дней им предстоит состязаться между собой в тайге: зарабатывать провизию, материальные ресурсы и прочее. Все испытания будут так или иначе связаны с деятельностью коренных малочисленных народов Севера. Победителя определят по итогам последнего, личного испытания.

Кондинский район находится на юго-западе ХМАО. Болота занимают почти половину всей площади района, лесной фонд — более 5 млн гектаров. Проект реализуется благодаря победе в конкурсе на грант губернатора Югры.

Ранее «Эксперт» писал, что телешоу «Дом-2», выходившее на канале ТНТ шестнадцать лет, закрылось в конце 2020 года. Последний двухчасовой выпуск шоу вышел в эфир 30 декабря. Решение о закрытии шоу было принято из-за падения рейтинга передачи. В результате шоу потеряло крупных рекламодателей.

