В Венгрии сообщили о девяти странах, открывших счета для оплаты газа из РФ

Помимо Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth, передает РИА Новости.

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли... Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — сообщил Гуйяш.

По его словам, Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

Ранее «Эксперт» писал, что Венгрия планирует оплачивать российский газ в евро через Газпромбанк, который конвертирует платеж в рубли, чтобы выполнить новое требование, установленное президентом Владимиром Путиным. Европейская комиссия ранее заявила, что те страны ЕС, у кого есть газовые контракты с Россией, предусматривающие оплату в евро или долларах, должны использовать эти валюты.

