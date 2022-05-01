Захарова прокомментировала визит Анджелины Джоли во Львов

Поездка американской актрисы, которая по совместительству является послом доброй воли ООН, Анджелины Джоли во Львов нужна была для того, чтобы «перебить повестку» и отвлечь внимание от эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, считает представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она обвинила знаменитую американку в недобросовестном пиаре и противопоставила ее Иосифу Кобзону, который вел переговоры с террористами и действительно спасал людей.

«Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали"», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что это событие подчеркивает огромную разницу в менталитете. Если Иосиф Кобзон, по ее словам, «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью, то американские звезды умеют только пиариться».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее тоже прокомментировал визит Джоли на Украину. Американской актрисе он посвятил стихи, в которых высказал свое разочарование ее поступком. Позже он удалил их из своего Telegram-канала.

Джоли посетила Львов 30 апреля. Как сообщила газета Washington Post, она направилась в регион в личном качестве, и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не имеет к этому визиту никакого отношения.

Ранее «Эксперт» писал, что Мария Захарова заявила об отсутствии ответа Киева на предложения по урегулированию ситуации на Украине. Она также отметила, что Россия привержена мирному урегулированию и ждет те материалы, которые Киев готов был бы предложить, исходя из того, что Украина официально не выходили из переговорного процесса.

