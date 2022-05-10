Деньги под залог авто с правом вождения машины: ТОП-5 автоломбардов

Наиболее привлекательным условием кредита под залог авто является то, что машина остается у ее владельца на весь срок погашения кредитной задолженности.

Рассмотрим предложения самых популярных финансовых компаний, которые предоставляют деньги под залог ПТС онлайн на большой срок автовладельцам, имеющим регистрацию на территории России. Проанализируем условия займа под залог микро финансовой организации и сравним процентную ставку.

Деньги под залог авто

Перечислим микрофинансовые учреждения, которые предлагают взять деньги под залог авто:

Здесь Легко — бесплатный выезд оценщика, сумма займа может достигать до 90% оценочной цены автомобиля, предоставляет деньги под залог ПТС (онлайн). CarMoney — не ставит отметок в ПТС, предлагает невысокий процент за пользование телом кредита (2,92%), выдает займы под залог авто. Credeo — помогает выбрать наиболее лояльный банк, чтобы взять займ под залог авто, предлагающий выгодные условия. Содействие — предлагает всем автовладельцам подать онлайн заявку на деньги в кредит под залог авто, не выставляет высоких требований, предоставляет большой займ, сумма которого составляет до 70% оценочной стоимости. ДоброЗайм — выдавая под залог автомобиля деньги, банк не требует контакты поручителей и справки о доходах.

Проанализируем и сравним условия залогового кредита под авто, банки и МФО, где можно получить под залог авто деньги. Назовем компании, которые оказывают помощь и содействие заемщикам с выбором банковского учреждения, предоставляющего выгодный кредит под залог.

1. Здесь Легко - получить деньги под залог авто

В МФО можно очень просто взять в кредит деньги под залог ПТС. Заявка на сайте дает возможность получения кредита на длительный срок с беспрепятственным использованием автомобиля в течение всего срока кредитования. У заемщика остается только залог (ПТС).

Особенно услуга залогового кредита популярна у бизнесменов и ИП. Есть возможность получить наличными часть займа под залог ПТС на длительный срок, даже если транспорт принадлежит автолюбителю по генеральной доверенности. На сайте быстро обрабатывают каждую онлайн заявку на кредит, чтобы получить деньги под залог машины.

Преимущества

Быстрое и бесплатное обслуживание оценщика.

Выезд оценщика (специалиста) на домашний адрес (Москва).

Кредит может достигать до 87-90 % стоимости авто.

Установлена низкая процентная ставка за использование кредита.

В банковском учреждении нет скрытых комиссий.

Быстро начисляют деньги под автомобиль.

Возможно взять займ под залог авто даже людям с плохой кредитной историей. Возможна процедура бесплатной пролонгации займа под залог ПТС.

Недостатки

Получить кредит могут только граждане, которым исполнилось 21 или еще нет 65 лет.

Нет страхования от несчастных случаев.

Отзывы

Я имею небольшой бизнес, иногда мне крупная сумма требуется срочно и на небольшой срок. Компания «Здесь легко» всегда меня выручает. Нужно просто подать заявку на кредит на сайте, оставить залог ПТС, нужная сумма сразу приходит на карту. Всем рекомендую этот сервис. Анатолий К.

2. CarMoney - почему мы?

МФО выдает небольшие займы под залог авто. Суммы кредита доходят до 90% стоимости транспорта. Оформить заявку на кредит можно в приложении, на сайте или в любом стационарном офисе. Для получения займов не требуется предоставлять справку о доходах и контакты поручителя. Но обязательно нужны ПТС и СТС. В ПТС сотрудниками банка не ставится никаких отметок.

Преимущества

Большая сумма займа (до 1 млн. руб.).

Невысокая месячная ставка (от 2,92%) на займ.

Предоставляются банковские гарантии.

Действуют выгодные предложения.

Работают с клиентами, получившими плохую кредитную историю.

На сайте высокий процент одобрения заявок на кредит, система подтверждает практически каждую заявку на заем под залог авто. Производится быстрая обработка персональных данных.

Недостатки

Требуется регистрация автовладельца на территории РФ и гражданство.

Заемщик должен быть хозяином автомобиля, а не управлять им по генеральной доверенности.

К автомобилю предъявляются высокие требования на износ и возраст (не старше 7 лет).

Отзывы

Я живу в Санкт-Петербург в пригороде, машина нужна постоянно. Поэтому меня устраивает, что я могу взять деньги под залог автомобиля, а сам автомобиль в залог оставлять не надо, можно оставить только документы. Часто пользуюсь услугами этого банка, чтобы взять небольшой кредит. Елена К.

3. Credeo - республика Алтай, республика Башкортостан

Финансовое предприятие предлагает всем автолюбителям взять займ под залог ПТС. Для оформления кредита необходимо зарегистрироваться на сайте, а потом подать заявку на нужную сумму.

Чтобы быстро взять мини кредит или займ под залог ПТС, в каталоге на сайте можно найти для себя наиболее выгодное предложение. Каталог включает авто ломбарды, обычные банки или МФО.

Преимущества

На сайте МФО предоставляются на выбор только проверенные компании.

Быстрое поступление кредита на карту или счет клиента.

Доступен кредитный калькулятор, который помогает самостоятельно сделать расчеты.

Предоставляют доступ к большим суммам займа (от 5000 до 1 млн. ₽)

Заем можно взять на срок до 60 мес.

Невысокая процентная ставка кредита.

Недостатки:

Не предоставляет прямого финансирования.

Существуют возрастные ограничения (от 21 до 65 лет).

Осуществляет строгий контроль предоставленных документов.

Отзывы

Мой регион - Новосибирская область. В связи с болезнью ребенка мне понадобилась небольшая сумма займа для его лечения. У меня подпорченная кредитная история, поэтому в банке мне отказались выдать заем. На сайте компании Credeo попыталась оформить заявку самостоятельно.

Но ничего не получилось, пришлось обратиться к менеджеру, который помог быстро найти подходящий банк для получения нужного займа. Правда пришлось оставить документы на автомобиль. Зато сама машина осталась у меня, и я могу пользоваться транспортом по своему усмотрению. Светлана Ю.

4. Содействие - как получить займ под залог авто

Компания может дать в кредит заем на сумму до 70% от стоимости транспорта. После оформления займа, машина остается в пользовании ее владельца.

Преимущества:

Предоставляется большая сумма займа.

Требуют минимальный пакет документов для залога (ПТС, паспорт и СТС).

Невысокая месячная процентная ставка банка (от 4%).

Онлайн подача заявки.

Недостатки

Существуют возрастные ограничения (18-65 лет).

У владельца должно быть право собственности на автомобиль.

Обязательно полная исправность автомобиля для залога.

Отзывы

При попытке получить большой кредит для покупки квартиры в обычном банке, везде получил отказ. Когда обратился в компанию «Содействие», предложили выдать нужную сумму займа под залог моего авто. Условия меня устроили, финансы зашли быстро. Я очень доволен. Сергей В.

5. ДоброЗайм - преимущества получения кредита под залог автомобиля

Компания предоставляет кредиты под залог автомобиля. После получения займа транспортное средство остается в пользовании у своего хозяина. В банке предоставляются только документы на машину СТС и ПТС. Регион регистрации не важен, это может быть Санкт-Петербург, Москва или республика Татарстан.

Преимущества:

Не нужно предоставлять справку о доходах.

Компания начисляет невысокие проценты.

Возможно досрочное погашение займа.

Недостатки:

Обязательно наличие гражданства РФ.

существуют ограничения по возрасту (21-70 лет).

Заемщик должен быть полноценным владельцем транспорта.

Отзывы

Срочно нужны были финансы для ремонта дома. Взял в «Доброзайм» под залог своей машины по невысокой ставке %. Удобно то, что после оформления займа, в залоге остаются только документы, сам автомобиль остался у меня. Кредит погасил досрочно. Юрий В.

Займ под залог ПТС в регионах

В список регионов, которые предоставляют кредиты под залог машины входит не только Москва, но практически вся территория РФ:

Москва, Новосибирская область и Волгоградская область.

Архангельская область, Владимирская область , Вологодская область и Калужская область .

Костромская область, Воронежская область и Брянская область .

Оренбургская область и Костромская область .

Кемеровская область, Орловская область , а также Кировская область.

Ростовская область , Сахалинская область, а также Саратовская область .

Томская область, Свердловская область, Тульская область и Тверская область.

Также кредитование под залог доступно в следующих республиках России:

Республика Марий Эл, республика Карелия.

Республика Алтай, а также республика Мордовия,

Республика Калмыкия, республика Башкортостан.

Республика Хакасия, республика Бурятия, в том числе республика Саха.

Выгоды кредитования под залог авто

В любой банковской структуре гораздо охотнее предоставляют большие кредиты наличными или на карту, если они обеспечены хорошим залогом. К таким заемщикам меньше претензий, к ним предъявляют меньше требований и не требуют справки о доходах.

В последнее время появилась новая услуга, МФО и банки стали предоставлять кредит под залог ПТС.

Преимущества кредита:

При таком способе займа автомобиль остается во владении у своего хозяина, а не у микрофинансовой организации.

Сумму задолженности в основном позволяется погашать небольшими равными платежами.

Паспорт ТС передается хозяином транспорта в банк на хранение на весь период займа. Но в некоторых МФО не требуют даже этого.

Необходимо предоставить ксерокопии транспортных документов.

Во многих банках предлагают невысокие проценты за использование денежных средств, не более 3%.

В основном любой кредит под автомобиль выдается владельцу машины с учетом стоимости авто. Оформление займа осуществляется без начисления скрытой комиссии.

Для многих россиян займ под залог авто стал реальным решением финансовых трудностей или житейских проблем. Теперь автолюбители могут пользоваться крупными денежными средствами по своему усмотрению, не покидая салона своего авто.