Эксперт Vygon Consulting: отказ от оплаты газа в рублях вызовет всплеск цен в Европе

Появление «отказников» от оплаты газа из России по новой схеме вызовет новый всплеск цен на «голубое топливо» в странах Старого Света.

Об этом в интервью РИА Новости заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По мнению эксперта, рост цен на газ в Европе следует ждать уже в самое ближайшее время.

«Приближение сроков расчётов большинства компаний Европы за поставленный в апреле газ приведёт к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок, – пояснила она. – Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от числа тех, кто не желает продолжать работу с "Газпромом"».

Белова при этом предположила, что с учётом приближения лета и, следовательно, сезонного сокращения спроса на «голубое топливо» без учёта необходимости заполнения подземных хранилищ можно ожидать спотовых цен в пределах 1 тыс. долл. за 1 тыс. кубометров.

Как ранее писал «Эксперт», помимо Венгрии, ещё девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

«Венгрия открыла счёт в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли... Помимо нас, так делают ещё девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», – подчеркнул Гуйяш.

По его словам, Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

