Коронавирус в России: оперштаб озвучил новые данные по заболевшим и умершим

Оперативный штаб озвучил новые данные по числу заболевших коронавирусом в России.

Так, за последние сутки COVID-19 в нашей стране выявили у 4 531 человека. Таким образом, на утро 10 мая общее число заразившихся ковидом в РФ составило 18 237 227.

Жертвами коронавируса на территории России за последние 24 часа стали в новь более 100 человек (+101). Всего от этой болезни умерли уже 377 150. Госпитализировано за сутки 1 000 человек, выздоровели – 5 014 (всего 17 614 371).

Напомним, 9 мая в России коронавирусом в РФ заболели 5 030 человек, 2 218 были госпитализированы и 132 умерли.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам руководителя научной группы по разработке новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в нашей стране уже практически нет случаев заражения штаммом коронавируса «дельта». Однако он предположил, что этот штамм может в Россию вернуться.

