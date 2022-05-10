Минобороны сообщило последние новости спецоперации России на Украине

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил последние новости специальной военной операции России на Украине.

Согласно озвученным данным, за минувшую ночь авиацией РФ поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, передаёт РИА Новости.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", — заявил он.

В результате этих ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.

Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника в районах населённых пунктов Моспино и Юнокоммунарск Донецкой народной республики (ДНР) и города Одесса.

Над населённым пунктом Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» были сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.

Помимо этого, вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции Росси на Украине уничтожены 163 самолёта, 124 вертолёта, 793 беспилотника, 300 ЗРК, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка РСЗО, 1 440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят ударов по городам, а лишь выводят из строя военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

