Немецкая газовая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Газовая компания VNG из ФРГ будет переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. Таким образом, VNG согласилась на российскую схему оплаты газы, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы оплатим сумму счёта, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета российского Газпромбанка в соответствии с запланированной процедурой, – подчеркнули в компании. Это будет сделано с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику».

При этом в VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет никаких сложностей.

«По крайней мере, открытие счета прошло без проблем», – отметили в немецкой газовой компании.

Между тем VNG не стала комментировать вопрос, открыла ли она в Газпромбанке два счёта – в рублях и в евро. В компании лишь заявили, что предпринимают все меры, чтобы обеспечить поставки «голубого топлива» и экономическую стабильность ФРГ в соответствии с санкционным законодательством.

Как ранее писал «Эксперт», появление «отказников» от оплаты газа из России по новой схеме вызовет очередной всплеск цен на «голубое топливо» в странах Старого Света.

Об этом заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По мнению эксперта, рост цен на газ в Европе следует ждать уже в самое ближайшее время.

«Приближение сроков расчётов большинства компаний Европы за поставленный в апреле газ приведёт к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок, – пояснила она. – Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от числа тех, кто не желает продолжать работу с "Газпромом"».

Белова предположила, что с учётом приближения лета и сезонного сокращения спроса на «голубое топливо» без учёта необходимости заполнения подземных хранилищ можно ожидать спотовых цен в пределах 1 тыс. долл. за 1 тыс. кубометров.