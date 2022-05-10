Россия не примет участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Делегация РФ не будет участвовать в специальной сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдёт в Женеве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По её словам, аргументы нашей страны и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз, передаёт РИА Новости.

«В этой связи российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», – подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на «очередной антироссийский заход "коллективного Запада" относительно созыва спецсессии».

«Зато преступления, которые совершают украинские военными и националистами в отношении собственного гражданского населения, в расчёт не берутся. Весьма примечательно и то, что одновременно со спецсессией "совершенно случайно" в Женеве будут находиться эксперты так называемой международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность», – сказал официальный представитель МИД РФ.

Она убеждена, что такие попытки СПЧ навязать политизированную повестку укладываются в линию Запада по использованию прав человека «в своих конъюнктурных интересах».

«И чем дальше, тем больше становится ясно, что оппоненты Росси даже перестали утруждать себя поиском какого-либо внятного объяснения своих действий. А то, что в результате всего происходящего репутация СПЧ будет окончательно дискредитирована, их мало волнует. Им важно реализовать поставленную сейчас задачу – трансформировать СПЧ в своего рода "закрытый клуб подлинных демократий", который будет устанавливать для всего остального мира правила игры, нарушения которых будут ими же караться», – резюмировала Захарова.