СМИ: Байден предположил, что у России «нет выхода» из ситуации на Украине

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что «пытается понять», как действовать в ситуации, если у России может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине.

В ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии президент США признал, что его волнует эта ситуация, передаёт ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«У российских властей нет выхода из ситуации на Украине. Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», – подчеркнул Байден.

Вместе с тем американский президент назвал действия российского лидера Владимира Путина «очень расчётливыми».

При этом владелец Овального кабинета отметил, что «Путин полагал, что он сможет разделить НАТО, что он думал, что сможет разделить Европейский союз, но это не случилось».

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в своём выступлении 9 мая на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельно отметил участников специальной операции на Украине, которые прибыли «непосредственно из зоны боевых действий».

Он также подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что её результаты будут достигнуты.

