СМИ: Вашингтон давит на Афины с требованием передать Киеву оружие

Вашингтон давит на Афины, чтобы Греция передала Киеву до 130 БМП-1 и ЗРК российского производства.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет греческая газета Efimerida ton Syntakton. По данным издания, которое ссылается на свои источники, США уже две недели оказывают мощное давление на греческое правительство. Взамен они обещают поставить немецкие БМП Marder 1A5.

При этом отмечается, что давление на Афины началось после отмашки главы Пентагона Ллойда Остина. 26 апреля на встрече 40 глав Минобороны, которая проходила на авиабазе «Рамштайн» в Германии, Греции удалось временно уйти от необходимости незамедлительной помощи Киеву.

Тогда Афины сослались на угрозу со стороны Анкары, которая не позволяет сократить греческий арсенал. При этом эксперты издания отмечают, что из требований поставок Киеву исключили зенитные комплексы ТОР-М1а, а также менее совершенные зенитные комплексы «Оса-АК», которые серьезно заполняют бреши в обороне главных греческих островов.