10 мая в Киеве в возрасте 88 лет после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Известно, что ещё в 2017 года политику проводили стентирование сосудов, а в конце июня 2021 года он перенёс сложную операцию на сердце, после которой длительное время находился в коме. Затем первый глава «незалежной» проходил реабилитацию в Мюнхене. Последнее время он находился на лечении в одной из клиник Киева, передаёт ТАСС.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года. 8 декабря 1991 года от имени Украины подписал с президентом РФ Борисом Ельциным и главой Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения, которые поставили точку в существовании СССР. С 1991 по 1994 год занимал пост президента Украины.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял делегацию Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Где и когда будет похоронен Кравчук пока не сообщается.

