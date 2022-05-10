Виды и особенности процедуры пересадки волос

Но самый эффективный способ заключается в пересаживании волос, предложить который готова клиника HFE. Помимо решения проблем, связанных с облысением, он позволяет замаскировать следы ожогов, неуспешных операций (включая лифтинг лица), а также шрамы. Все известные техники трансплантации волос делятся на шовные и бесшовные.

Особенности операционного метода

При использовании операционного метода, иначе называемого шовным, производится пересаживание фолликулярных объединений, вырезанных скальпелями. С применением этих режущих инструментов с затылка пациента вырезается лоскут кожи, покрытый волосами. При помощи пинцета фолликулярные объединения с донорского участка пересаживаются в надрезы на участке потери волос, сформированные с использованием скальпеля. Один из главных недостатков данного метода состоит в появлении шрама на донорском участке. Кроме того, с его помощью трудно придать волосам естественную густоту даже при выполнении нескольких последовательных операций.

Особенности малоинвазивного метода

При использовании малоинвазивного метода, называемого также бесшовным, пересаживание волос осуществляется без хирургического вмешательства. Фолликулярные объединения в этом случае экстрагируются с использованием вращающихся пробойников. Поскольку их диаметр больше диаметра волос, на коже на донорском участке остается много рубцов небольшой глубины. Пересаживаемые волосы помещаются в заранее сделанные скальпелем проколы либо надрезы. Если применять бесшовный метод правильно, то можно получить довольно эстетичный результат.

Выбор метода пересаживания волос

Свои плюсы и минусы есть у обоих описанных выше методов пересаживания волос. Оба они состоят из двух главных стадий: экстракция фолликулярных объединений с донорского участка и их пересаживание на участок потери волос. Различие между методами заключается в том, каким путем осуществляются эти действия. Важное преимущество малоинвазивного метода заключается в безболезненности. Для пациентов с низким болевым порогом может применяться обезболивание. При выборе техники пересаживания волос следует принимать во внимание мнение врача, базирующееся на личном опыте, а также на противопоказаниях к осуществлению данной процедуры, которые были выявлены у пациента.