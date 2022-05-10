МО: войска ЛНР вышли на административную границу республики

Войска Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке российской армии вышли на административную границу республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.

«Подразделения ЛНР, завершив зачистку от националистов населённого пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу республики», – подчеркнул он.

По словам генерал-майора, при этом войска ЛНР уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным Минобороны РФ, за минувшую ночь авиацией РФ поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате этих ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.

Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника в районах населённых пунктов Моспино и Юнокоммунарск Донецкой народной республики (ДНР) и города Одесса.

Над населённым пунктом Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» были сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.