Врачи рассказали, как выявить болезни сердца по пальцам и ладоням

Известно, что у болезней сердца не всегда есть яркие симптомы. Конечно, все знают самые очевидные признаки, такие как аритмия, давящая боль в груди и одышка. Но специалисты уверяют, что опасность могут предсказать и руки. Достаточно просто внимательно на них посмотреть, передаёт РИА Новости со ссылкой на медиков интернет-портала «доктор Питер».

В частности, врачи рекомендуют обратить внимание на появление шишек на ладонях и подушечках пальцев, которые могут сигнализировать об инфекционном эндокардите. У человека с данным диагнозом происходит воспаление кровеносных сосудов и камер сердца.

Также возможных недугах сердечно-сосудистой системы говорят красные, фиолетовые или коричневые линии под ногтями пальцев рук. Это могут быть признаки инфекции или болезни сердца. Самолечение в этом случае категорически запрещено необходимо. Особую опасность представляют сопутствующие этому симптому проблемы – высокая температура тела и аритмия.

Ещё один заметный симптом сердечного заболевания – «Пальцы Гиппократа», при котором верхние фаланги пальцев опухают и кажется, что на руках 10 барабанных палочек. По мнению медиков, это может сигнализировать о серьёзных проблемах с сердцем, так как организм страдает от хронического дефицита кислорода. Подобное, например. можно увидеть у заядлых курильщиков. Также причиной может быть врождённый порок сердца.

Другое смертельно опасное заболевание – амилоидоз сердца. На него указывают гладкие шишки, которые похожи на восковые. Такие комочки образуются из-за накопления белковых отложений в сердце. Но здесь важно не перепутать признак амилоидоза сердца с гигромой или липомой. Поэтом медики рекомендуют при появлении таких шишек немедленного обратиться к специалисту.

Пятна на ладонях также могут указывать на проблемы с сердцем. Их называют высыпаниями Джейнуэя. Они имеют коричневый или красный цвет и вызваны инфекционным эндокардитом. При этом пятна могут быть безболезненными и проходят сами по себе в течение нескольких дней. Но игнорировать ни в коем случае нельзя. Если заметили изменения цвета на ладонях, то срочно идите к врачу.

Как ранее писал «Эксперт», старейший практикующий врач Японии и мира Сигэаки Хинохара назвал главные предвестники ишемического инсульта. Так, по его словам, предвестниками острого нарушения кровоснабжения головного мозга могут быть ощущение скованности в шее, неповоротливость языка, потемнение в глазах и ночные кровотечения из носа.