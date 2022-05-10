Выпуск экологичных моторных масел в Москве увеличат в 2022 году

Экологичное моторное масло московского производителя «Куппер» в 2022 году будут выпускать в большем объеме из-за роста спроса на продукцию. Масло привлекает покупателей поскольку не содержит токсичных веществ и не вредит окружающей среде.

«Производитель смазочных материалов «Куппер» рассчитывает значительно увеличить выпуск продукции в 2022 году. В 2021 году компания изготовила более 150 тонн моторного масла — в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Смазочные материалы компании создаются из отечественных материалов и могут применяться на грузовом, пассажирском, водном, воздушном и железнодорожном транспорте, а также в машиностроении и для сельскохозяйственной техники», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как добавил Овчинский, в целом, объем производства промышленных предприятий столицы за первый квартал этого года вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Продукция компании «Куппер» создается с использованием меди. Она не содержит фосфор, серу, магний и кальций, которые обычно применяются при производстве смазочных материалов, и нетоксична. Таким образом, при использовании масел предприятия в атмосферу не попадают загрязняющие вещества, пояснил основатель компании Сергей Мамыкин.

«Прошедшие испытания на базе Астраханского государственного технического университета подтвердили высокие эксплуатационные и экологические эффекты наших масел для водного транспорта. Сейчас начинаются тестирования в Нижнем Новгороде на скоростных пассажирских судах компании "Водолет". Испытания подтверждают, что по сравнению с аналогами применение нашего моторного масла с добавками меди снижает расход топлива, скорость износа двигателя и температуру выхлопных газов. Вдобавок наблюдается уменьшение выбросов оксида углерода и углеводородов, а также нефтепродуктов», — отметил Мамыкин.

Компания при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы также проводит тестирование своего моторного масла и смазочных материалов на базе одного из крупнейших в России предприятий по переработке и утилизации металлолома.

Для поддержки компаний в Москве действует ряд антикризисных мер. Например, столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки предприятий на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На эти цели фонду выделили 10 млрд рублей. Также столичные компании вправе подать в фонд заявку на льготный кредит для реализации инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. На эти цели также было выделено дополнительно еще 10 млрд рублей.