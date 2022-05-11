Акции дня: бумаги «Русагро» растут на отчетности

В плюсе торговались акции крупного агрохолдинга «Русагро» по итогам сессии на Мосбирже в среду, 11 мая. За торги котировки поднялись на +3,60% до 900,8 рублей за бумагу.

Трейдеры стали покупать акции на фоне сильной финансовой отчетности компании по итогам первого квартала 2022 года. Выручка за первые три месяца года выросла на 23% до 61,5 млрд рублей год к году. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,5 раза до 16,9 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 66% до 2,24 млрд рублей из-за убытков от курсовых разниц.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,25% до 2387,14 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,30% до 1023,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:31 мск составила 107,89 долларов за баррель (+5,30%). Российская валюта укреплялась – 67,75 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.