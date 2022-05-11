Американские спекулянты сделали максимальные ставки на рост рубля

За время длительных выходных в России ситуация на западных биржах значительно ухудшилась. Возобновилось укрепление курса доллара к корзине мировых валют на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны крупнейших мировых центробанков. Это привело к снижению котировок основных биржевых сырьевых товаров.

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Справедливости ради стоит отметить, что цены на нефть и газ по-прежнему очень комфортны для российских компаний. Нефть поддерживают продолжающиеся дискуссии относительно введения эмбарго на покупку странами Евросоюза углеводородов в России. «Бочка» сегодня с утра стоит чуть дешевле $105 за баррель.

Цены на газ в Европе пытались уйти под отметку $1000 за тысячу кубов, но сообщение с Украины о намерении «по форс-мажорным обстоятельствам» прекратить пропускать газ в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области отправило цены на газ выше $1050.

Параллельно с этим продолжается нагнетание антироссийской истерии в мире. В таких условиях сегодня с утра крупные экспортеры заняли выжидательную позицию и не спешат агрессивно продавать валютную выручку. В результате, по итогам первого часа торгов рубль ослабел к доллару примерно на 0,7%. Пара доллар-рубль снизу вверх тестирует на прочность сильное техническое сопротивление 70 руб. за доллар.

Против рубля сейчас играет и спекулятивный фактор. Так, по данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка неделей назад (данные публикуются с задержкой) на укрепление рубля был открыт максимальный за всю историю объем контрактов. Частичное закрытие этих позиций в США привело к тому, что и отечественные спекулянты начали фиксировать прибыль, полученную от роста российской валюты.

Однако о масштабной девальвации рубля речи не идет, считает Михаил Зельцер из «БКС Экспресс». Правило продажи 80% выручки от сырьевых экспортеров действует, бюджетное правило поставлено на паузу — а это два основных фактора давления на инвалюты. В крайнем случае, полагает эесперт, на горизонте 2022 г. можно рассматривать ослабление рубля до 80 за доллар. Для евро пределом восстановления пока служит область 85 на фоне слабости европейской валюты к глобальному доллару.

Пока Европа не ввела эмбарго на закупки российских углеводородов, большой объем экспортной выручки продолжает поступать в Россию, и вряд ли экспортеры будут оставлять ее значительные объемы в зарубежных банках. В западных СМИ также публикуются предположения, что российские сорта нефти в море просто смешиваются в танкерах с другой нефтью и тем самым Россия обходит наложенные Западом нелегитимные санкции. На этом фоне главный аналитик «Алора» Алексей Антонов не исключает возобновления движения пары доллар-рубль к отметке 60 и даже ее пробоя на приближении налогового периода.

Российский рынок акций после «красного» открытия по итогам первого часа торгов вырос на треть процента по Индексу Мосбиржи. Но пока для формирования нового восходящего тренда поводов нет. Сегодняшний утренний рост объясняется тем, что инвесторы просто откупили акции, проданные для сокращения рисков перед длинными выходными.

В целом же покупать акции на среднесрочную перспективу очень рискованно. Особенно это относится к «Газпрому». Если Евросоюз откажется от закупки российского газа или сама Россия прекратит его поставки в страны, попадающие под отаетные российские санкции в соответствии с недавним указом президента РФ Владимира Путина, «Газпром» в обозримом будущем не сможет найти покупателей на выпадающие объемы газа.

Но пока инвесторы не хотят продавать акции газовой монополии, ожидая, что компания выплатит дивиденды за прошлый год. По оценкам, размер выплат может составить 50 рублей на одну акцию, которая сейчас стоит чуть более 240 рублей.