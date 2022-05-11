Чем больше шкаф, тем громче падает: мебельщики просят государство о поддержке

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) констатируют, что главным вызовом для российских мебельщиков сейчас стала острая необходимость оперативно решить проблемы с логистикой, оборудованием и комплектующими.

Сделать это своими силами во многом получается, но в случае ухудшения общей экономической ситуации в стране мебельная отрасль может попасть в кризис без мер господдержки. К ним можно отнести изменение критериев стандартного жилья: обязательную чистовую отделку с последующей минимальной меблировкой кухонь, ванных, прихожих в новостройках.

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Рынком правят «эконом» и «эконом минус»

На фоне ухода с рыка западных компаний и санкционного давления российский мебельный сегмент в первом квартале года продемонстрировал неоднозначную динамику развития.

С одной стороны, в денежном отношении он вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,6 млрд рублей. Это четырехлетний максимум. С другой — квартальный объем производства мебели составил примерно 12,6 млн условных единиц продукции. Это лишь на 4% больше аналогичного показателя 2021 года.

Если в феврале по данному показателю был зафиксирован рост на 15% по сравнению с прошлым годом, то в марте — уже снижение на 3% от прошлогодних показателей. Цены же в марте наоборот подскочили на 22%. Этим обусловлено обострение конкуренции за каждого покупателя.

В таких условиях даже такой мебельный гигант, как IKEA, устроившая громкий демарш в начале марта, не спешит жечь все мосты. В компании официально объявили, что продолжат выплачивать зарплату сотрудникам не до конца мая, как декларировалось ранее, а до конца августа. Возможно и дольше. Ведь иначе обратно на рынок можно будет просто уже и не зайти.

«Три четверти российского рынка мебели — это сегменты “эконом” и “эконом минус”. Они в целом определяют весь российский рынок. Соответственно, и конкуренция здесь будет наиболее острой. Если говорить о видах мебели, то традиционно повышенная конкуренция наблюдается в корпусной бытовой мебели, мягкой мебели и кухнях. Эти виды мебели покупаются чаще всего и имеют наибольшую долю», — рассказал «Эксперту» генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков.

Перенастройка отрасли начинается с оборудования

При этом на рынке уже выстраиваются новые логистические цепочки. Российские предприятия начали заниматься такой работой с начала марта. По словам Александра Шестакова, наибольшие проблемы наблюдаются с лакокрасочными материалами и отделкой (например, кромкой ПВХ). Эти товары закупались в Европе, и быстро заместить такой объем на китайском или турецком рынке сложно.

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Другая сложность заключается даже не в мебельной фурнитуре, временный дефицит которой быль наиболее ожидаем, а в запчастях к станкам, на которых изготавливается мебель.

«Наши предприятия привыкли к европейским производственным линиям, несмотря на то что китайские производители оборудования в последние годы наращивали свою долю на российском рынке. Нехватка запчастей для евролиний может стать серьезной проблемой для мебельной отрасли, но только, если это касается электроники. Обычные детали способны изготовить отечественные станкостроители», — отметил Александр Шестаков.

Он уточнил, что для использование новой фурнитуры необходимо провести ряд технологических изменений в производстве. Это дело не слишком быстрое и подразумевает перенастройку оборудования: закупаются новые комплектующие, которые позволять устанавливать детали на линиях, а также происходит смена узлов.

«Идет переориентация на Восток. Еще в предыдущие года налаживались связи с заводами Китая и Турции, поэтому полной зависимости от Европы не было. Сейчас сотрудничество укрепляются и поставки растут. Но, как и в случае с фурнитурой, нет способа быстро исправить ситуацию с той же химией. Например, рынок изоционатов в мире монополизирован, поэтому во время остановки деятельности одного завода во время пандемии столкнулись с трудностями все без исключения», — считает Александр Шестаков.

Российскую мебель повезут в Азию

В силу текущих изменений на рынке российские мебельные предприятия начали использовать обновленный маркетинговый инструментарий. Сейчас больше внимания уделяется традиционным, если не сказать — банальным, способам продвижения продукции, нежели агрессивной или экстравагантной рекламе. Именно такой подход оказывается в результате эффективным.

«Первый инструмент — это цена, она всегда играла большую роль при выборе мебели. В текущей ситуации комплексные меблировки новостроек, которые предлагают теперь как мебельные компании, так и застройщики, станут еще выгоднее для конечного потребителя. Второй инструмент – это репутация и надежность производителя. Потребитель чаще станет обращать внимание на бренд и историю производителя, т.к. это гарантирует конечному покупателю качество материалов, из которых эти предметы мебели будут произведены. Крупные производители используют только качественные плиты и надежную фурнитуру — эта мебель будет служить покупателю долго», — заверил гендиректор Первой мебельной фабрики.

При этом российские мебельщики, отмечая усиление конкуренции внутри страны, рассматривают возможность выхода на внешние рынки, чему, помимо прочего, способствует текущий процесс выстраивания новой логистики со странами дальнего зарубежья.

«Узбекистан, Казахстан, Иран, а также страны Ближнего Востока — вот те рынки, на которые смотрят предприятия, потерявшие сбыт в европейских странах. По объему эти рынки сопоставимы с европейскими, но конкуренция среди мебельщиков в этих странах ниже. Тут наши мебельщики смогут использовать свой главный козырь — соотношение цен и качества нашей мебельной продукции. Перспективным также является рынок Индии, но выход на него пока что не является выгодным. Уже долгое время идет обсуждение того, что между Россией и Индией нет соответствующих торговых договоров, поэтому мебельщики столкнулись с высокой ввозной пошлиной, которая достигает 30%», — заявил Александр Шестаков.

Мебельщики предлагают кооперацию с застройщиками

Говоря об общих перспективах отечественного мебельного рынка, эксперт предупредил, что есть два варианта развития событий. При реализации пессимистического сценарии отрасль ждет схлопывание. Как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Пострадают и небольшие, и крупные производители. Оптимистический же сценарий может включать вмешательство государства и кооперацию с одним из «локомотивов» экономики — строительной индустрией. Фигурально выражаясь, мебельщик просят не рыбку, а удочку.

«В наихудшем случае нас ждет уменьшение спроса как минимум на 50% из-за сокращения доходов населения и высокой инфляции. Население просто-напросто станет неплатежеспособным, что ударит по мебельному производству. Но этого можно избежать, если произойдут изменения критериев стандартного жилья. Включение обязательной минимальной меблировки окажет существенное влияние на отрасль и обеспечит работу предприятий в привычном режиме. В ином случае, производителям мебели будет достаточно сложно выдержать такое падение», — предупредил Александр Шестаков.

«В целом мы смотрим в будущее с оптимизмом — из данного кризиса наши предприятия выйдут более сильными и менее импортозависимыми. Текущая ситуация позволит нам импортозаместить все, что можно импортозаместить, и научиться производить те детали и компоненты, которые мы раньше производить ленились. Мы будем более мобильны и будем меньше зависеть от какого-то конкретного рынка, как с точки зрения поставок, так и с точки зрения сбыта нашей продукции», — заключил глава отраслевой Ассоциации.