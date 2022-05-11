Дмитрий Давыдов: «Российское кино должно быть не только на русском языке»

Накануне премьеры мы встретились с режиссером, чтобы поговорить о том, как проходили съемки фильма, почему Давыдов предпочитает снимать непрофессионалов и каким должно быть российское кино.

— Дмитрий, у «Нелегала» есть четкое жанровое определение — это роуд-муви драма. Но в целом, после просмотра, есть впечатление, что это документальный фильм, что всю эту историю вы подсмотрели в реальной жизни. Это игровое или все же документальное кино?

— «Нелегал» мы задумали и реализовали полностью как игровое кино. Впечатление документального, наверно, создается, прежде всего, потому, что в картине участвуют непрофессиональные актеры, очень много натурных съемок. Это обычное игровое кино.

— Почему вы решили рассказать эту историю? Расскажите о замысле «Нелегала».

— Этот сюжет был задуман еще в 2015 году, но особенно ясно я понял, что фильм нужно снимать, когда в 2019 году в республике Саха были массовые беспорядки в связи с изнасилованием местной жительницы киргизским мигрантом. В Якутске были погромы и нападения на выходцев из Средней и Центральной Азии, один мигрант был убит. Конечно, эта история претерпела большие изменения на протяжении всех этих лет, и стала, скорее, историей о поиске самого себя, своего пути, дома. Это универсальный сюжет о том, что каждый человек должен знать, где его Дом.

— Что вам помешало снять фильм еще тогда, в 2015 году, и какие трансформации произошли в течение этих 6 лет?

— Я долго искал финансирование на этот проект, и после «Кинотавра» удалось найти московских продюсеров, которые включились в работу. Если бы я снимал это кино тогда, в 2015-м, то оно было бы совсем другое. Но я чувствовал, что должен довести этот замысел до своего логического конца, завершить историю. Как режиссер, я чувствую, какие со мной происходят трансформации, и, в общем, сюжет «Нелегала» — из моего первого, раннего этапа становления как режиссера. Это можно отследить даже по второй части кино, когда начинается история с путешествием мальчика по Якутии, общение с дедом и так далее. Я об этом еще начал говорить в своем первом фильме «Костер на ветру». Мне тогда были близки темы поиска своего места, предназначения, дороги, сейчас все же у меня идет уклон в авторское кино с уже другими темами.

— В афише указано, что в фильме снимаются непрофессиональные актеры. У нас нет на сегодняшний день профессиональных актеров, способных воплотить ваш художественный замысел?

— Не совсем так. У меня совсем другой принцип работы с актерами. Отличие непрофессионального от профессионального актера в том, что с первые — это чистый лист или пластилин. Ты можешь лепить из них все, что угодно. Я ищу всегда не какой-то определенный типаж, а человека, который бы мог прожить историю. Например, актер Эржан Даулетбеков, главный герой «Нелегала», жил жизнью своего героя: ходил босиком, практически впроголодь какое-то время, как и его персонаж.

— Как вы нашли исполнителя главного героя, вот этого самого нелегала?

— Эржану на момент съемок было 14 лет. Нашли мы его тоже интересно. Я дал задание своему кастинг-директору поискать актера в столичных московских агентствах, но поиски не увенчались успехом. Я решил, что мы будем искать исполнителя там, где может жить его герой, на складах, на рынке, и, в итоге, нашли. Эржан Даулетбеков живет в Киргизии, в Бишкеке, он учится в 8 классе и никогда не выезжал в Россию, даже не представлял, где находятся Якутия. Самое интересное, что он сразу же попал в среду героя — вот то, как он озирается, смотрит вокруг себя, это и есть его живая реакция на события и окружающий мир. У него не было никакого периода адаптации. Он приехал, и сразу начались съемки. До этого мы, конечно, говорили с ним в зуме, общались, мне нужно было понять, как он двигается, разговаривает, как думает. А старика играет отец известного якутского режиссера Степана Бурнашева. У него с Эржаном сразу же сложились отношения, и он взял парня, можно сказать, под крыло.

— Участие в ваших фильмах непрофессиональных актеров стало уже особенностью вашего художественного мира. А что есть в непрофессионалах такого, чего нет в профи?

— Наверно, большая степень искренности. Профессиональный актер, так или иначе, мыслит и действует уже в рамках амплуа и заданных штампов. А непрофессионал он же не играет. Он живет в этом и даже что-то меняет в персонаже. На съемках мы всегда ориентируемся на эту особенность, что персонаж под воздействием актера будет меняться.

— Критика находит в ваших фильмах мотивы Кончаловского, Тарковского. Кого вы можете назвать в качестве вашего творческого ориентира?

— Я всегда стараюсь придерживаться своего собственного метода и видения. Я, наверно, вас удивлю, но я не видел фильмов Тарковского и Кончаловского, я ориентируюсь на задачу и свое понимание художественного мира. Думаю, что, конечно, было какое-то подсознательное влияние того кино, что я когда-то смотрел или смотрю сейчас, но целенаправленных реплик не было. И творческого ориентира в общепринятом понимании у меня нет.

— В одном из интервью вы говорите, что хотите двигаться в сторону авторского кино, даже если оно не будет приносить большую кассу. А может ли массовое кино быть интеллектуальным?

— Меня интересует кино не в парадигме массовое или авторское, а как искусство. Понятно, что там будет больше вопросов и меньше зрителей.

— Субтитры в «Нелегале» — это часть вашего замысла? Не уменьшаете ли вы зрительскую аудиторию таким образом, усложнив ей задачу для восприятия?

— Уверен, что нет. Я считаю, что российское кино — это не только кино на русском языке. В нашей стране около 150 различных языков, и я хотел бы, чтобы наше кино было многоязычное. Мне, как обычному зрителю, было бы интересно посмотреть кино, например, на бурятском или марийском языке. Мы привыкли, что российское кино — это кино, сделанное в Москве и на русском языке. Но я уверен, что ситуацию нужно постепенно менять.

— И как ее изменить?

— Нужны энтузиасты на местах, которые бы ориентировались, прежде всего, не на прибыль, а на продвижение этой идеи. Нужно, чтобы сами регионы и чиновники от кино были готовы к этому. К сожалению, не все чиновники понимают, зачем им на местах развивать свое кино. Вот это понимание и надо менять.