Газ может пойти вообще в обход Украины

«Оператор ГТС Украины» и НАК «Нафтогаз» 10 мая предупредили «Газпром» о прекращении приема транзитного газа через компрессорную станцию «Новопсков» и газоизмерительную «Сохрановка» начиная с 7 утра 11-го. Объяснение — наступление форс-мажорных обстоятельств. Территория станций теперь контролируется российскими войсками. В «Газпроме» с такой оценкой не согласны и заявили, что этот шаг существенно снижает надежность газоснабжения Европы. Номинации на прокачку топлива через эти станции с 7 утра 11 мая находятся на нуле.

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Напомним, что по двустороннему пятилетнему контракту от 30 декабря 2019 года Украина обязалась через свою ГТС ежегодно прокачивать российский газ в Европу в объеме 40 млрд кубометров (65 млрд — в 2020-ом). Транзитный тариф — $2,64 за 1 тыс. кубов на 100 км — в три раза выше, чем на «Северном потоке —1». В результате в Киеве планировали до 2024 года заработать на прокачке российского газа до $7,2 млрд. При этом из-за срыва первоначальных сроков введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» (сказались американские санкции) «Газпрому» пришлось согласиться с невыгодной для себя транзитной формулой «качай или плати». Сколько бы в реальности не прокачивалось газа по украинской ГТС, платить приходится и «за воздух».

В 2020 году, например, через Украину в Европу прошло 58,8 млрд кубов. Но «Газпрому» пришлось заплатить за все оговоренные в контракте 65 млрд. Впрошлом году прокачали 42 млрд кубов, но за дополнительные 2 млрд транзитный тариф был повышен.

В этом году украинский транзит оказался крайне неравномерным. Чтобы прокачать 40 млрд кубометров в год, необходимо ежесуточно заказывать 109,6 млн кубов. Но в январе суточный транзит в среднем оказался в два раза ниже запланированного. В «Газпроме» это объясняли существенным снижением заявок от европейских потребителей из-за запредельных спотовых цен в декабре-январе. Но в феврале-марте даже несмотря на начало специальной военной операции суточный транзит в основном был близок к контрактным обязательствам. С середины апреля транзит вновь стал уменьшаться в суточном режиме по причине установления теплой погоды.

Тем не менее, предварительные заявки европейских потребителей на 11 мая составили, по данным «Газпрома», почти 96 млн кубов. Из них более 32 млн кубов можно было прокачать через компрессорную станцию «Новопсков» и газоизмерительную «Сохрановка». Но непосредственно на 11 мая номинации на прокачку предварительно составляли 24 млн кубометров.

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Однако «Оператор ГТС Украины» накануне отказался принять любой объем транзита, заявив о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Эти станции, расположенные на территории Луганской народной республики, перешли под контроль российских войск.

Между тем представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что его компания не получила подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС «Суджа», как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Он также заявил, что «Газпром» полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.

По состоянию на конец дня 11 мая ситуация складывается следующим образом. Номинации прокачки газа через «Сохрановку» равны нулю. «Нафтогаз» предупредил «Газпром», что в случае продолжения транзита по этому маршруту он станет изымать этот объем газа в свою пользу. При этом «Газпром» должен продолжить полностью оплачивать украинский транзит по формуле «качай или плати». В противном случае «Нафтогаз Украины» подаст иск в арбитраж.

Через ГИС «Суджа» должны прокачать 11 мая до 72 млн кубометров, что на 12% больше, чем 10 мая. По оценке «Оператора ГТС Украины» станция по техническим причинам может принять в сутки максимум 77 млн кубов.

Таким образом, по словам Сергея Куприянова, транзит в Европу уменьшен на 34%. И так как Украина оставила для перекачки российского газа только один вход, это, как предупреждают в «Газпроме», «существенно снижает надежность газоснабжения Европы».

На европейском газовом рынке на российско-украинские газовые баталии отреагировали пока без особого ажиотажа. Спотовые цены поднялись в среднем лишь на 4%. Правда, надо заметить, что ценовой уровень и так слишком высок, стабильно превышая в этом году коридор в $1000-1100 за 1 тыс. кубов.

Причина, видимо в том, что пока газовая недостача касается лишь Германии и Словакии. В Чехию российский газ поставляется по территории Германии по газопроводу Opal, ответвлению от «Северного потока — 1». В Венгрию и Сербию — по второй ветке «Турецкого потока». И главное — в полном объеме ежесуточно работает «Северный поток — 1», перекачивая до 160 млн кубов (ежегодная мощность — 55 млрд кубометров). Газ по нему поставляется в Германию, а затем в Нидерланды, Италию и Австрию.

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Несмотря на сложность сегодняшней ситуации с транзитом российского газа, из неё теоретически есть выход. Например, возобновить ежесуточные заявки на прокачку газа по польскому участку трубопровода «Ямал-Европа». С конца прошлого года он используется редко. К тому же 27 апреля «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу из-за отказа платить за него в рублях, что, естественно, осложнило и так практически враждебные отношения двух стран. Но в ночь с 9 на 10 мая «Газпром» все же за один час прокачал по этому трубопроводу 1,1 млн кубов. Так что, если не полностью, то частично, 32 млн кубов, транзитируемых ранее через «Новопсков», будут все же возмещены.

Необходимо также учесть, что в летний период европейские заявки наверняка снизятся. Так что настоящая интрига ожидается не в ближайшие несколько дней, а после 15 мая, когда станет известно, готово ли большинство европейских энергетических компаний платить за российский газ рублями. Ряд их них высказывают такую возможность. Но пока далеко не все. В противном случае украинский транзит может не понадобиться вовсе. Одних «Северного потока — 1» и «Турецкого потока» хватит. А с финансовой точки зрения, даже просто откупиться по формуле «качай или плати» по таким высоким ценам от Украины вполне реально. Хотя, скорее всего, будут найдены более рациональные решения.