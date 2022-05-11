Глава ДНР сообщил, что на «Азовстали» не осталось гражданских

Все мирные жители эвакуировались с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «По нашей информации, гражданских там [на территории завода "Азовсталь"] не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заявил Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, однако все еще продолжают оказывать сопротивление.

Согласно приблизительным данным, на территории завода находится около 1 200 украинских силовиков, отметил глава ДНР.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам представителя штаба операции по освобождению «Азовстали», украинские боевики и представители СБУ, нахдящиеся на заводе, предложили обменять мирных граждан на еду и медикаменты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложение боевиков «типичным поведением террористов».

Накануне, 10 мая, силы МВД ДНР провели операцию по обнаружению украинских боевиков на территории «Азовстали».

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в денацификации и демилитаризации, а также «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны регулярно отмечают, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.